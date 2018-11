La conferenza sulla Libia è stata un mezzo fallimento

Perché il governo è soddisfatto della conferenza di Palermo sulla Libia : Stesse parole anche per Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana: 'Quella del vertice di Palermo è la cronaca di un flop annunciato non tanto sulle presenze ma sulle premesse. Non c'è stato nessun ...

12-13 novembre - conferenza di Palermo sulla Libia : ... ma si è anche dimostrato assolutamente debole, ostaggio di un variegato ventaglio di milizie, e troppo esitante nell'avviare le necessarie riforme della sicurezza e dell'economia. L'impasse e il ...

Perché la conferenza sulla Libia di Conte non è stata un successo : Per le opposizioni, LeU e Pd in testa, la conferenza di Palermo è stata un sostanziale fallimento. "Alla fine la situazione è tornata al punto di partenza. È la cronaca di un flop annunciato. È stata solo un'inutile passerella in cui il governo italiano ha cercato di fare sfoggio di una serie di relazioni internazionali", ha denunciato il deputato Erasmo Palazzotto, durante una conferenza stampa alla Camera.Continua a leggere

conferenza sulla Libia a Palermo - Conte : "Premesse importanti" - : Il premier, alla chiusura dei lavori nel capoluogo siciliano, nutre "un sentimento di fiducia", per aver dato "una prospettiva di stabilizzazione" al territorio libico. E sull'assenza della Turchia ...

conferenza di Palermo sulla Libia : Haftar incontra Sarraj alla presenza di Russia ed Egitto : L'Egitto, ha aggiunto, sostiene una soluzione politica per la crisi libica in linea con gli accordi tra le parti sottoscritti in Marocco nel 2015 e «sostiene con forza» l'iniziativa Onu dell'inviato ...

A che serve la conferenza sulla Libia se Haftar c'è ma non partecipa? : Così come non è mancato la presenza dell'Ue, con l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini e Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. I lavori propedeutici alla plenaria ...

A che serve la conferenza sulla Libia se Haftar c'è ma non partecipa? : Non è una conferenza da cui aspettarsi soluzioni miracolistiche, ha anticipato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rivolgendosi ai capi delle 36 delegazioni presenti a villa Igiea a Palermo - nel corso della cena di lavoro - ma è convinto che "segnali estremamente positivi" ci siano stati e che "dei risultati" siano stati già raggiunti. Chi sosteneva che fosse un 'mezzo ...

Perché la conferenza del governo sulla Libia è un azzardo diplomatico fallito : Roma. È cominciata la Conferenza di pace sulla Libia organizzata dal governo italiano a Palermo. Nella prima delle due giornate del summit For Libya With Libya, Conferenza nata per fare incontrare i principali attori libici e i leader delle potenze mondiali, sono emerse subito grandi difficoltà. Sec

Al Sisi alla conferenza sulla Libia. Il Governo incassa la presenza del Faraone a Palermo : Il "Faraone a Palermo". Per l'Italia è un primo, importante risultato a poche ore dall'apertura ufficiale, questa sera a Villa Igiea, della Conferenza per la Libia.Importante, anzitutto, perché la presenza di Abdel Fattah al-Sisi non era affatto scontata. C'è voluto l'impegno personale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del lavoro "sotterraneo" del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi per convincere il ...

Matteo Renzi : “La conferenza sulla Libia di Palermo è un flop clamoroso” : L'assenza dei grandi leader alla conferenza sulla Libia a Palermo non è sfuggita all'ex premier Matteo Renzi: "Purtroppo nessuno dei grandi ha deciso di accogliere l'invito italiano. La credibilità in politica estera è una cosa seria, non si improvvisa. Per chi conosce le regole degli incontri internazionali e della diplomazia quello di Palermo è purtroppo un flop clamoroso".Continua a leggere

A Palermo inizia la conferenza sulla Libia : È un appuntamento su cui il governo di Giuseppe Conte ha investito molto, ma potrebbe rivelarsi un mezzo fallimento per la scarsa partecipazione di quelli che contano

conferenza sulla Libia senza leader europei - pesa l'isolamento dell'Italia per la manovra di bilancio : ROMA Una sfilza di viceministri e sottosegretari. La Conferenza sulla Libia di lunedì e martedì prossimo è a rischio fallimento. Nessuno dei leader europei sarà infatti presente e Palermo. Tutti, dal ...

Chi ci sarà e chi no alla conferenza di Palermo sulla Libia : Effettivamente la conferenza di Palermo per la Libia sarà una tappa cruciale per rimettere in piedi il piano delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Paese e per il rilancio della sua economia. ...

Contrasti tra Interno ed Esteri sulla gestione della conferenza sulla Libia a Palermo : "Noi ce l'abbiamo mesa tutta. Ma non tutti, fuori da qui, hanno mostrato la stessa determinazione e, soprattutto, non tutti hanno remato nella stessa direzione". Non si tratta di mettere le mani avanti per non cadere indietro – metafora ginnica per dire prepariamoci a gestire un flop – ma le considerazioni fatte ad HuffPost da una fonte molto addentro al dossier-Libia, e alla sofferta preparazione della Conferenza internazionale di ...