Ciclocross | Coppa del Mondo 2018-2019 | i convocati azzurri per la tappa di Tabor

: 'Coppa Piemonte Ciclocross', i risultati della terza prova corsa a Pasturana: - IlPedaleRosa : 'Coppa Piemonte Ciclocross', i risultati della terza prova corsa a Pasturana: - bicitv : #CoppaPiemonte #Ciclocross: bis di Luca #Cibrario a #Pasturana. Tutte le classifiche (ph. Soncini)… - bicipuntotv : Stefano #Sala e Alessandra #Grillo vincono la seconda prova della Coppa #Piemonte #ciclocross -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Ritorna ladeldi. Questo sabato ci sarà la quarta, in programma ain Repubblica Ceca. Il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Fausto Scotti, ha convocato quattroper la gara del weekend. Questo l'elenco completo dei: Emanuele Huez (Ktm Alchemist Selle Smp Dama Samuele Leone (Merida Italia Team) Luca Pescarmona (Merida Italia Team) Davide Toneatti (Asd Dp66 Giant Smp Rigoni)