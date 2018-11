Di Maio | Di Battista e i giornalisti nel mirino

Puttane e sciacalli : i giornalisti denunciano Di Maio e Di Battista : Puttane e sciacalli: i giornalisti denunciano Di Maio e Di Battista Mentre Di Maio che ha definito i giornalisti sciacalli da parlamentare e vice premier potrebbe farsi scudo con l’immunità, il secondo Di Battista, che ci ha definiti Puttane, da libero cittadino rischia un processo. Tanti giornalisti stanno denunciando i due esponenti del M5s per le parole gravissime dette all’indomani della assoluzione di Virginia Raggi. Ma mentre ...

Paolo Liguori in onda al Tg con il boa di struzzo : “Mi sono adeguato al pensiero di Di Maio e Di Battista” : “Puttane e pennivendoli”, “Sciacalli infami”: le dichiarazioni del ministro Di Maio e di Alessandro Di Battista, dopo l’assoluzione di Virginia Raggi, contro i giornalisti hanno suscitato una serie di reazioni. Alla lista si è aggiunto anche Paolo Liguori, direttore di Tgcom24, che ha deciso di presentarsi in onda con al collo un boa di struzzo colorato in segno di protesta. Durante la sua rubrica quotidiana ...

Palermo - M5s rimuove capogruppo Ugo Forello/ Difese giornalisti da Di Battista-Di Maio : "mi hanno epurato" - IlSussidiario.net : Ugo Forello rimosso da ruolo di capogruppo M5s nel Comune di Palermo: Difese giornalisti da attacchi Di Maio-Di Battista, 'mi hanno epurato'

Cosa dice Fico delle parole di Di Maio e Di Battista sui giornalisti : "Il Paese necessita di cultura dell'indipendenza che vada oltre lo scontro". Queste le parole di Roberto Fico, Presidente della Camera, sulle esternazioni del Movimento rispetto al lavoro dei giornalisti, a margine della visita alle Catacombe di San Gennaro a Napoli, in seguito alla disputa della cooperativa che le gestisce e la Curia romana che rivendica il 50 % della vendita dei ticket. AltrimondiNews

Governo : Giornalista querela Di Maio e Di Battista - da loro frasi offensive : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - Finiscono in procura le parole pronunciate subito dopo l'assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi e rivolte ai giornalisti dal vicepremier Luigi Di Maio e dall'ex deputato Alessandro Di Battista. Gli esponenti del M5S hanno parlato di giornalisti "infimi sciaca

Tiziana Ferrario : post al veleno contro Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio : La giornalista e volto noto della Rai, Tiziana Ferrario, si è scagliata contro Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio pubblicano due post al vetriolo su Facebook. Dopo l’assoluzione di Virginia Raggi, i due pentastellati hanno criticato fortemente la stampa. Per Di Maio e Di Battista, i giornalisti delle principali testate avrebbero gettato fango sul sindaco di Roma. In merito alla vicenda è intervenuta anche Tiziana Ferrario. La giornalista ha ...

Di Maio e Di Battista - non c’è da meravigliarsi : sono figli di un vaffa : Non c’è tanto da meravigliarsi. Di Maio e Di Battista sono figli di un vaffanculo lanciato da Beppe Grillo tempo fa, hanno sempre usato e continuano a utilizzare un linguaggio volgare, becero e minaccioso. Sin dalla nascita dell’ex Movimento 5 Stelle hanno urlato e insultato tutti per un solo scopo evidente: non cambiare realmente le cose in meglio, ma occupare semplicemente il potere. L’involuzione degli ex grillini è facile da ricordare. ...

Mentana contro Di Battista e Di Maio : su Instagram pubblica il suo tesserino da giornalista : Sei troppo intelligente per non capire che decine di giornalisti non hanno raccontato una vicenda giudiziaria ma hanno fatto politica attaccando sul personale una sindaca. Sei troppo intelligente per ...

Cari Di Maio e Di Battista - chi sono le puttane? : C’è soprattutto disprezzo in quella parola, “puttane”, usata da Di Battista. Per i giornalisti, ma anche per le prostitute. Per le persone in generale. Un modo di esprimersi misero e inadeguato. Prima ancora che grave. Non voglio difendere i giornalisti. Abbiamo le nostre colpe. Tanti sono stati servili in questi anni, invece che vigili. Hanno preferito la dipendenza alla libertà. Come gli italiani, del resto, che hanno ...

"Ma quali sciacalli" - giornalisti contro Di Maio e Di Battista : La stampa non ci sta. E' netta e dura la replica dei giornalisti agli attacchi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista dopo l' assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi . Se il vicepremier ha ...

Cosa pensano (e dicono) Di Maio e Di Battista dei giornalisti : Virginia Raggi assolta, giornalisti condannati. La sentenza la emettono Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che dopo il verdetto che manda a casa il sindaco di Roma senza macchia puntano il dito contro chi, secondo loro, l'ha perseguitata in questi due anni e mezzo. "La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. Il peggio in questa vicenda lo hanno ...

Raggi assolta - Di Maio e Di Battista attaccano i giornalisti : “Sciacalli e pennivendoli” : Dopo l'assoluzione del sindaco di Roma il vicepremier e l'esponente del Movimento 5 stelle si sono scagliati contro i media...

Di Maio : «Virginia Raggi assolta. Giornalisti infimi sciacalli». E Di Battistab rincara la dose : ' Virginia Raggi è stata assolta . Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. ...

Di Maio e Di Battista attaccano i giornalisti. 'Presto legge su editori puri' : Più misurato Matteo Salvini: 'una buona notizia. I romani giudicheranno la Raggi dai fatti'. Preoccupate le opposizioni. Marcucci, Pd,: a rischio democrazia e libertà di stampa - Pesantissime le ...