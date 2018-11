Tav | oggi il summit con la Francia | Toninelli vuole tempo per decidere | Salvini invece

Tav - oggi il summit con la Francia : Toninelli vuole tempo per decidere | Salvini accelera : "Avanti tutta sulle grandi opere". Lo garantisce Matteo Salvini, che si è detto "molto impressionato dalla manifestazione diTorino". Il sindaco Appendino pronta a incontrare le promotrici della protesta di piazza. Al vertice con Parigi sulla Tav però il governo prenderà ancora tempo

Oggi in piazza il popolo del Sì alla Tav : a Torino la protesta parte dalle donne : L'hanno chiamata 'la protesta gentile' ed è questo - insieme con i suoi temi trasversali e la sua vocazione, politica ma non partitica - ad averla resa così popolare. Oggi si misura con i numeri veri,...

Oggi in piazza il popolo del Sì alla Tav : a Torino la protesta parte dalle donne : Le due sindache d’Italia affrontano Oggi la prova più dura. In un’aula del Palazzo di giustizia Virginia Raggi attende il suo destino: la procura ha chiesto dieci mesi per falso in atto pubblico contestando la nomina a responsabile del settore Turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele, all’epoca braccio destro della sindaca di Roma. Su Chiara A...

Tav - Di Maio : Torino-Lione non è l'opera che serve oggi a Italia : Milano, 10 nov., askanews, - 'Tutti sono daccordo a investire sulle tav in Italia, ma la tav Torino-Lione non è l'opera che in questo momento serve all'Italia. Quelle decine di miliardi che si buttano ...

Torino - oggi manifestazione pro Tav : 05.13 oggi a Torino manifestazione pro Tav e contro le politiche del sindaco pentastallato Appendino che afferma: "sono contraria ma la mia non è una posizione ideologica". Alla manifestazione sarà presente anche la Lega. Ed è scontro, intanto, sul lavoro della Commissione per l'analisi del rapporto costi-benefici delle grandi opere. Di Maio sostiene che "una sola opera entra nel contratto di governo senza passare per la clausola ...

Sandra Milo e la ferita per l'ex marito OtTavio De Lollis : «Abbandonata con tre figli da crescere. Oggi non so dove abita» : ?Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita?, Leggo.it torna parlare di Sandra Milo. L'attrice è stata ospite di...

Massimo Bottura conquista Amandola. E oggi a Diamanti a Tavola arriva Miss Italia! SEGUI LA DIRETTA SU RADIO FERMO UNO : Il festival proSEGUIrà infatti fino a domenica prossima , 11 novembre, e se ieri è stato il giorno dello chef numero uno al mondo, Massimo Bottura, oggi sarà la volta della bellezza numero uno del ...

CiviTavecchia Lutto per Massimiliano Grasso. Oggi ci ha lasciati il papà Giuseppe - storico e stimato giornalista : Corrispondente de Il Messaggero ha curato per tantissimi anni la cronaca cittadina. Al collega Massimiliano Grasso, attualmente consigliere e capogruppo de 'La Svolta' e alla sua famiglia sono ...

Tentata rapina a un porTavalori sulla strada tra Foggia e Candela : traffico in tilt : Un commando composto da diversi rapinatori armati ha compiuto un assalto a un furgone portavalori della “Cosmopol” sulla strada provinciale 655, che collega Foggia a Candela, all'altezza del bivio per Castelluccio dei Sauri. L’assalto fallito grazie all’autista del furgone. Sul posto i carabinieri.Continua a leggere

A Torino oggi si vota - odg per stoppare la Tav : Mentre la sindaca Appendino continua a sostenere l'inutilità dell'opera. Ma la Lega è posizionata sul fronte opposto -

Desirée - preso il quarto uomo : è un immigrato del Gambia e sTava fuggendo. L'arresto a Foggia : preso il quarto presunto aguzzino di Desirée Mariottini. È un cittadino del Gambia di nome Youssef. A questo punto i membri del branco sotto accusa per aver drogato e violentato...

Accadde oggi : nel 1879 Thomas Edison inventa la lampadina - ma anche altri inventori sTavano lavorando all’idea : Già nel 1860 Joseph Wilson Swan aveva costruito una lampadina, ma il perfezionamento di quest’ultima arrivò solo nel 1878, ad opera di Edison. Nel 1879 l’inventore americano Thomas Alva Edison riuscì a costruire un modello di lampadina sufficientemente durevole, a differenza delle precedenti che si esaurivano velocemente. La lampadina di Edison era costituita da un bulbo di vetro con all’interno un filo di cotone carbonizzato attraversato da ...

La morte annunciata di Khashoggi. Riad : «Ucciso durante una rissa». Nyt : tenTava la fuga - strangolato : La più annunciata delle morti. Jamel Khashoggi, giornalista dissidente saudita, è stato ucciso durante una colluttazione con alcune persone che aveva incontrato nel consolato saudita a Istanbul. Lo ...