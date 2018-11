NBA 2019 | i risultati della notte 11 novembre | i Clippers di Gallinari sorprendono i

NBA 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Embiid show e Phildephia vince. Utah sconfigge Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Un Joel Embiid in formato MVP trascina i Philadelphia 76ers alla vittoria 133-132 contro gli Charlotte Hornets dopo un tempo un supplementare. Una prestazione straordinaria del centro camerunese, che realizza il suo season high con 42 punti e ci aggiunge anche 18 rimbalzi. In casa Sixers c’è anche la tripla doppia sfiorata da Ben Simmons, che chiude con 22 punti, 13 assist ed 8 rimbalzi. Tornando alla ...

Basket - NBA 2018-2019 : stiramento all’inguine per Steph Curry. Fuori circa cinque partite : “La risonanza è incoraggiante, non è nulla di troppo serio. Poteva decisamente andare serio” con queste parole Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, ha voluto rassicurare sull’infortunio di Steph Curry. Il numero 30 dei campioni in carica si era fatto male questa notte contro i Milwaukee Bucks, ma gli esami hanno escluso uno stiramento all’adduttore e dunque uno stop molto più lungo per il nativo di Akron. Per Curry la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Milwaukee supera Golden State - i Clippers di Gallinari cadono a Portland : Quattro partite e qualche sorpresa nella notte NBA. I Golden State Warrios cadono in casa contro i Milwaukee Bucks. Sconfitta a Portland per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari nonostante l’ennesima ottima prestazione dell’azzurro. Ampia vittoria per Oklahoma City contro Houston, mentre Boston supera Phoenix al supplementare. Nel match più atteso i Golden State Warriors cadono in casa contro i Milwaukee Bucks per 111-134. La ...

NBA All-Star Game 2019 – Per la prima volta - le scelte dei capitani saranno trasmesse in diretta tv : Il draft dell’NBA All-Star Game 2019 verrà trasmesso in diretta tv: le scelte dei due capitani saranno rese pubbliche per la prima volta Lo scorso anno, il nuovo format dell’All-Star Game è stato un successo. Tanto i giocatori, quanto gli addetti ai lavori, hanno promosso il nuovo metodo di selezione delle due squadre, non più basato sulla divisione per Conference, ma totalmente libero, in stile playground, a discrezione di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 novembre). Seconda sconfitta per i Nuggets - ancora bene i Raptors. KO gli Spurs di Belinelli : Lunga notte per gli appassionati di basket NBA, con ben dieci partite giocate nell’arco di poche ore e tanti risultati di cui parlare. Continua il volo dei Toronto Raptors, che nelle prime dodici partite ne hanno persa una sola, mentre si fermano i Denver Nuggets, al secondo stop su undici incontri. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Per i Raptors si registra un convincente successo a Sacramento, con un 105-114 in cui la parte maggiore la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Novembre) : Luka Doncic guida i Mavs - Portland ferma i Bucks - prosegue la crisi di Suns e Wizards : Solamente quattro match si sono disputati nella nottata NBA, ma non sono certo passati inosservati. I Portland Trail Blazers, per esempio, rifilano la seconda sconfitta stagionale ai Milwaukee Bucks, confermandosi una realtà della Western Conference, mentre vincono in casa Dallas Mavericks e Charlotte Hornets ed i Brooklyn Nets passano sul parquet dei Phoenix Suns. Il match più “nobile” della nottata NBA si è giocato al Moda Centre ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - Golden State prosegue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 novembre) : Toronto e Milwaukee vincono ancora - cadono Spurs e Lakers : Sette partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors superano rispettivamente i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers nei due incontri più attesi della giornata e mantengono la testa della Eastern Conference. cadono i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic nonostante una buona prova di Marco Belinelli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Nel primo incontro in programma ampio successo dei Milwaukee Bucks contro i ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Novembre) : Golden State prosegue la striscia vincente - Gallinari e i Clippers tornano alla vittoria : Otto partite nella notte NBA. Non si ferma la striscia vincente dei Golden State Warriors, arrivati alla loro settima vittoria consecutiva dopo aver sconfitto per 116-99 i Minnesota Timberwolves. Decisivo l’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 33-12 in favore dei campioni in carica. Doppia doppia per Kevin Durant, autore di 33 punti e 13 rimbalzi, ma ottima gara anche per gli “Splash Brothers” con Steph Curry che chiude con ...

NBA 2019 : Boston ferma la corsa dei Bucks - belle conferme di OKC e Portland - Gallinari cade e Philadelphia : Si sono disputati sei match nella nottata NBA con la sfida del TD Garden di Boston tra Celtics e Milwaukee Bucks come partita di cartello, non solo della Eastern Conference. Lo spettacolo non è mancato e la squadra di coach Brad Stevens ha impartito la prima sconfitta stagionale a Giannis Antetokounmpo e compagni, per cui nella lega non ci sono più squadre con lo “zero” nella casella delle sconfitte. Negli altri match buone conferme ...

NBA 2019 : nella notte di Derrick Rose vincono Golden State con 37 di Curry e i Lakers con 29 di LeBron. Belinelli 14 nella vittoria Spurs : Tanti punteggi alti, tante partite tirate e tanto pathos: questi sono i doni dell’appena passata notte NBA. I Golden State Warriors e i Denver Nuggets confermano i loro ottimi bilanci di inizio stagione, trovandosi rispettivamente a quota 7 e 6 vittorie a fronte di una persa. L’uomo della notte è però Derrick Rose, che nel successo dei Minnesota Timberwolves sugli Utah Jazz torna quello dei tempi migliori mettendo a segno 50 punti, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...