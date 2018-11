Formula 1 | GP del Brasile | Hamilton in pole Vettel secondo e investigato | reprimenda e

Formula 1 - la griglia di partenza del GP del Brasile : Lewis Hamilton , su Mercedes, ha conquistato la pole position del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula 1. Sulla pista di Interlagos, il campione del mondo ha chiuso il miglior giro in 1.'07"281. In prima fila, al suo fianco, partirà Sebastian Vettel , staccato di 93 millesimi. Mercedes e Ferrari anche in seconda fila, con Bottas in terza piazza , ...

Formula 1 - GP del Brasile le qualifiche in diretta live streaming : Queste scatteranno alle 18 italiane e potrete seguire in live streaming su Skysport.it Di seguito cronaca e tempi delle FP3 16:45 10 nov Nessuna sostituzione del cambio per la Mercedes di Hamilton ...

Formula 1 GP Brasile. L'analisi tecnica delle prove libere di Interlagos : Nella seconda parte della simulazione, Hamilton, con le Super soft è stato molto veloce ma lo stint realizzato dal pilota cinque volte campione del mondo non è stato lunghissimo. Da segnalare l'...

Formula 1 - GP Brasile : la diretta delle prove libere. FP1 a Verstappen : Di seguito tempi e cronaca 15:32 9 nov CLASSIFICA FP1 1 Verstappen 1:09.011 2 Vettel, +0.049s 3 Hamilton, +0.096s 4 Ricciardo, +0.384s 5 Raikkonen, +0.562s 6 Bottas, +0.715s 7 Grosjean, +0.911s 8 ...

Formula 1 - orari e diretta tv GP del Brasile. Qualifiche e gara in Live streaming su Skysport.it : La Formula 1 sarà ancora più alla portata degli appassionati grazie all' App di Sky Sport , ulteriormente migliorata: il Match Centre dell'App conterrà la cronaca scritta in real time e i tempi ...

Formula 1 : domenica il GP del Brasile - diretta tv su Sky e TV8 : Penultimo appuntamento con il mondiale di Formula 1 2018 che, domenica 11 novembre, fara' tappa ad Interlagos San Paolo per il Gran Premio del Brasile. Lewis Hamilton ha gia' festeggiato la vittoria del suo quinto titolo mondiale, ottenuta grazie al quarto posto nel precedente GP del Messico. Lewis Hamilton nell'Olimpo: raggiunto Juan Manuel Fangio Con l'ottenimento della matematica certezza di aver conquistato il titolo piloti, l'inglese è ...

Formula 1 - GP Brasile 2018. Il punto sulla stagione Ferrari a due gare dal termine del mondiale : Le monoposto Ferrari e Mercedes sono sempre più vicine La rincorsa della Rossa è iniziata nel 2014 quando l'introduzione della Power Unit ha aumentato il divario con la rivale Mercedes. Anno dopo anno ...

Formula 1 - Nel 2020 si correrà il GP del Vietnam : Se ne è parlato per settimane ma, oggi, è arrivata la notizia ufficiale: il Vietnam ospiterà la Formula 1 a partire dal 2020. Si correrà ad Hanoi, su un circuito cittadino che sorgerà praticamente nel cuore della capitale Vietnamita. Si aggiunge così un nuovo tassello al puzzle del circus del futuro, che mira a migliorare la sua espansione globale.Nuovo circuito cittadino. Il tracciato misurerà 5,5 chilometri e, secondo quanto comunicato dagli ...