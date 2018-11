Intervista – Erri De Luca | «Oggi la gioventù è una minoranza compressa che non alza il

domanipress

(Di venerdì 9 novembre 2018) Operaio, muratore, camionista ed ex militante di Lotta Continua,Deè uno degli autori della letteratura contemporanea tra i più apprezzati per il quale vivere è sinonimo di passione, quella intesa alla latina, che passa dal dolore per non arrendersi agli eventi in nome di un’ideale da perseguire e proteggere. Era il 1989 quando Feltrinelli stampò il suo romanzo d’esordio “Non ora, non qui” e l’Italia si accorse di un nuovo scrittore. Da quel momento in poiDeè diventato un autore di libri di successo capace di raccontare la realtà in maniera autentica trasmettendo emozioni e stimolando la riflessione sociale e politica. Uomo alla ricerca costante dell’isolamento, amante del mare e della montagna, lo scrittore traduttore di yiddish ed ebraico antico, noto alle cronache per l’accusa di “istigazione a commettere reati”, per la lotta NOTAV in Val di ...