Pensioni | Durigon conferma su La7 | stop aspettativa di vita per precoci e anticipate

(Di giovedì 8 novembre 2018) Le no' che da giorni moltissimi lavoratori stanno aspettando e che concernono lodell’didal 2019 sono giunte dal sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio, che nel corso di un’intervista rilasciata il 06/11 a L'Aria che Tira su La7il blocco dell’aumento dei 5 mesi sia per leVIDEO quanto per la quota 41, usufruibile, come stabilito dalla passata legislatura, daidi determinate categorie e da quanti svolgono mestieri gravosi. Cosa cambia dunque dal 2019 e per chi?2019:dell’didal 2019, ma non per tutti, intervistato da Myrta Merlino, è stato chiarissimo e non ha lasciato adito a dubbi: dal 2019 ci sara' lodell'advdisia per lequanto per i, resta invece tutto invariato per ledi anzianita'. Ecco ...