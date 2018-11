In rete un video di Casalino | ' Anziani e down mi fanno schifo' Lui ' volutamente

Video hot finisce in rete : la ragazza ora rischia il licenziamento. “Denunciare chi divulga” : Il caso nella provincia di Lecce è già in mano alla polizia postale. La vittima si è rivolta anche allo Sportello dei diritti, anche perché dopo la diffusione del filmato non sono mancati casi di diffamazione e persino tentativi di approccio...Continua a leggere

Juventus-Cagliari : gol lampo di Dybala - l’argentino scivola e infila in rete [VIDEO] : Gol flash di Paulo Dybala all’Allianz Stadium : dopo appena 44 secondi il bianconero segna scivolando al Cagliari, il video della rete dell’argentino Dopo 44 secondi la Juventus è già in vantaggio all’Allianz Stadium. Il Cagliari al primo passaggio sbagliato si vede beffato da un gol in scivolata di Paulo Dybala che esulta con la solita ‘maschera’ sul volto. Dopo alcuni attimi di attesa per la decisione del ...

Serie TV Netflix e videogiochi di The Witcher : gli attori a confronto con i personaggi che interpreteranno : Come spesso accade quando si annuncia una trasposizione di qualsiasi tipo di un universo molto amato è praticamente impossibile soddisfare tutti i palati e, più o meno legittimamente, c'è chi inizia già a storcere il naso ancora prima di aver visto gli attori nei panni dei vari personaggi. La Serie TV Netflix dedicata a The Witcher non è di certo esente da questo fenomeno, anzi.Come vi abbiamo dimostrato nella giornata di ieri segnalandovi ...

Basilicata - il prete mostra un video musicale durante l’omelia : È ormai diventato virale il video girato da un fedele in una chiesa della Basilicata. Il motivo è presto detto. Il sacerdote ha deciso di fare un’insolita omelia, che ha avuto come protagonista il cantante di Ronciglione, in provincia di Viterbo, Marco Mengoni. Da quando il giovane ha vinto il talent show X-Factor ha iniziato a scalare le classifiche del Bel Paese, varcando i confini nazionali e arrivando fino agli Stati Uniti ...

Il prete mostra il disco di Marco Mengoni durante l'omelia : il video diventa virale : Il singolo Voglio di Marco Mengoni è stato un vero successo e addirittura è arrivato fino in Chiesa: un prete, infatti, ha deciso di spiegare l'omelia del giorno mostrando il video del cantante. Ecco ...

MOBIUS - rete 4/ Streaming video del film con Jean Dujardin (oggi - 28 ottobre 2018) : MOBIUS, il film thriller in onda su Rai 4 oggi, domenica 28 ottobre 2018. Nel cast: Jean Dujardin, Charlotte Gainsbourg, alla regia Éric Rochant. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:38:00 GMT)

CONTAGION - rete 4/ Streaming video del film con Matt Damon e Kate Winslet (oggi - 28 ottobre 2018) : CONTAGION, il film thriller in onda su RETE 4 oggi, domenica 28 ottobre 2018. Nel cast: Matt Damon, Kate Winslet e Jude Law, alla regia Steven Soderbergh. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:32:00 GMT)

DIRETTA/ Milan Sampdoria (risultato live 3-2) info streaming video e tv : rete di Suso! : DIRETTA Milan Sampdoria streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, posticipo della 10^ giornata di Serie A (oggi 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:31:00 GMT)

DIRETTA/ Milan Sampdoria (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Higuain spara sull'esterno della rete : DIRETTA Milan Sampdoria streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, posticipo della 10^ giornata di Serie A (oggi 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 18:02:00 GMT)

Fedez scioccato dall’odio in rete per la festa al supermercato : “Vogliono togliermi mio figlio e X Factor” (video) : Le conseguenze della festa di compleanno al Carrefour di CityLife organizzata da sua madre e sua moglie Chiara Ferragni continuano a farsi sentire su Fedez: il rapper lamenta un'ondata d'odio che non accenna a diminuire a giorni di distanza dai fatti e che sfocia in insulti violenti, auguri di morte e perfino messa in discussione della sua capacità di essere padre. Il caso è ormai noto: lo scorso 25 ottobre la Ferragni ha organizzato per suo ...

DIRETTA / Reggina Juve Stabia (risultato live 1-1) streaming video e tv : Solini rimedia all'autorete di Conson : DIRETTA Reggina-Juve Stabia, info streaming video e tv Sportitalia: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, nona giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:28:00 GMT)

DON CAMILLO - rete 4/ Streaming video del grande classico con Fernandel e Gino Cervi (oggi - 27 ottobre 2018) : Don CAMILLO, il film commedia in onda su RETE 4 oggi, sabato 27 ottobre 2018. Nel cast: Fernandel, Gino Cervi e Leda Gloria, alla regia Julien Duviver. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:29:00 GMT)

Matteo Costanzo/ Video - per il giudice degli Over è un grande interprete (X Factor 2018) : Matteo Costanzo ha conquistato un posto ai Live show di X Factor 2018. Il cantante degli Over ha conquistato il suo giudice Fedez con le sue interpretazioni. (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:24:00 GMT)

Gol Insigne - rete ‘alla Maradona’ : delirio Napoli contro il Psg [VIDEO] : Gol Insigne – Si sta giocando la gara valida per la terza giornata di Champions League, in campo Psg e Napoli che hanno già regalato emozioni e colpo di scena, i padroni di casa provano a fare la partita, qualche occasione per Cavani ma l’occasione più ghiotta è per la squadra di Ancelotti, clamorosa traversa da parte di Mertens, poi magia di Insigne che con un ‘colpo sotto’ beffa il club francese. Gol ...