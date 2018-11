Maltempo | colture affogate dalla piena del Po | “il fiume non era così alto dal 2011”

Maltempo Basilicata - Copagri : danni ingenti a colture e strutture : Una delegazione della presidenza della Copagri Basilicata, a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto giovedì sulla Regione, durante il quale sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia, si è recata in visita ad alcune delle zone colpite, e in particolare nei comuni di San Mauro forte, Stigliano e Salandra, tutti situati nel materatese. “Abbiamo riscontrato una situazione molto grave, con ingenti danni alle colture in campo, molte ...

Maltempo - Coldiretti : “Con il crollo delle temperature è sos colture” : Il brusco arrivo del Maltempo con un forte abbassamento delle temperature trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un inizio autunno bollente in cui non sono cadute le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’improvviso arrivo del freddo e del Maltempo con l’allerta della protezione civile in ...

Maltempo - Coldiretti Cagliari : “Aumenta la stima dei danni alle aziende agricole e alle colture” : A poco più di una settimana dall’alluvione che ha colpito il sud Sardegna cresce la prima stima di 5 milioni di euro di danni fatta da Coldiretti Cagliari. Un nuovo ciclone mediterraneo tiene in queste ore in ostaggio gli stessi territori del Sarrabus, del Cagliaritano e il Sulcis. Il mondo delle campagne guarda di nuovo al cielo con la paura a questi eventi, la cui portata non è mai prevedibile negli effetti. La copiosa pioggia di ...