Dl Sicurezza | Salvini | “Non regaleremo più finti permessi di soggiorno a chi spaccia e

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Il decreto Sicurezza è autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

Saviano contro Salvini : "Il decreto Sicurezza è autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

Dl Sicurezza - l’ufficio di bilancio smorza l’entusiasmo di Salvini : “Mancano le coperture” : L'Ufficio Parlamentare di bilancio di Palazzo Madama ha rilevato che il decreto sicurezza approvato questa mattina non rispetta tutte le disposizioni vigenti in termini di copertura e di legislazione corrente di bilancio in quanto mancherebbero gli allegati delle coperture e chiede al governo di integrare la documentazione. .Continua a leggere

Il Senato approva il decreto Sicurezza - 5 grillini non votano. Salvini esulta : “Avanti 5 anni” : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese. A differenza dei timori interni alla maggioranza che hanno caratterizzato i giorni antecedenti al voto, l’aula di Palazzo Madama ha dato il via libera al maxi-emendamento del governo, sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto, con 163 voti...

Sicurezza - dall'asilo ai rimpatri le misure del decreto Salvini : ... includendo i 'presidi sanitari' le zone di particolare interessere turistico, le 'aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici spettacoli'. Previsto anche il Daspo per coloro che sono ...

Primo ok al dl Sicurezza. Salvini : ci sarà intesa anche su prescrizione : Roma, 7 nov., askanews, - Fra decreto sicurezza e trattativa sulla prescrizione, il destino della coalizione gialloverde è in ballo in una giornata importante. Giornata nella quale la Lega ha ...

Dl Sicurezza - tra Lega e M5S scende il grande freddo : Salvini e Di Maio separati in casa : Decreto sicurezza passato al Senato. Matteo Salvini contento. Ma il Movimento 5 Stelle ha disertato. Non ha voluto mettere la faccia sulla legge Salvini, a riprova che il grande freddo è sceso tra i ...

Decreto Sicurezza - il Senato dice sì. Salvini esulta sui social : "Giornata storica" : Il Senato dice sì al Decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il Decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della ...

Primo ok al dl Sicurezza. Salvini : ci sarà intesa anche su prescrizione : ... il decreto sicurezza che ridisegna, fra le altre cose, buona parte della politica sulla gestione dei migranti.La fiducia del Senato, con 163 sì, erano 171 il 5 giugno, ma i voti realmente venuti ...

Dl Sicurezza - Salvini esulta : "A dieta chi mangiava sull'accoglienza" : "Chi vedeva l'immigrazione come una mangiatoia, da oggi è a dieta". Matteo Salvini esulta per il primo sì al decreto Sicurezza arrivato oggi dal Senato e che ora passerà alla Camera (dove il sì è dato per scontato)."Molti finti volontari non parteciperanno più ai bandi e camorra, mafia e 'ndrangheta non mangeranno più sul business dell'accoglienza: resteranno sul campo i volontari veri, quelli animati da spirito di carità, mentre molte finte ...

Decreto Sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : gli sciacalli si rassegnino : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia non vota, il Pd protesta: «Aumenteranno i clandestini». Ora il passaggio alla Camera

Dl Sicurezza - il Pd vota contro ma usa il vocabolario di Salvini : “Il decreto produrrà più clandestini” : “Voteremo contro il decreto Sicurezza. Per noi la Sicurezza è importante, ma questo provvedimento è illiberale. E produrrà più irregolari“. Così il senatore Dario Parrini (Partito Democratico), a Palazzo Madama, motivando la contrarietà del suo gruppo al decreto voluto dal leader leghista Matteo Salvini. Il Pd, però, ha finito per sdoganare il termine ‘clandestino’, anche con magliette e cartelli (che recitavano ...

Dl Sicurezza - sì al Senato : vince ancora Matteo Salvini - asfaltati i grillini dissidenti : Approvato al Senato, con voto di fiducia , il decreto Sicurezza-Immigrazione voluto fortemente da Matteo Salvini e dalla Lega. Alla fine il pallottoliere conta 163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 ...

Dl Sicurezza - ok del Senato. Salvini : "Gli sciacalli si rassegnino" : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia , ora passa al vaglio ...