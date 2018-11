Karate | Mondiali 2018 | Mattia Busato in finale per il bronzo nel kata | ottimo inizio

Karate - tutto pronto per i campionati mondiali 2018 : ventidue gli azzurri in gara a Madrid : Sono ventidue gli azzurri in gara, suddivisi nelle varie specialità e altri 4 nel para-Karate E’ terminato il conto alla rovescia per i campionati mondiali 2018 di Madrid. L’evento più atteso dell’anno partirà nella capitale spagnola: pronti a lasciare il segno 22 azzurri suddivisi nelle varie specialità e altri 4 nel para-Karate, accompagnati dal presidente Domenico Falcone, il segretario generale Massimiliano Benucci, ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 6 novembre - Viviana Bottaro e Silvia Semeraro le punte azzurre - Martina - Marino e Clio Ferracuti ci provano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Sul tatami di Madrid questa rassegna iridata dei record si aprirà con le eliminatorie e i ripescaggi del kata, in cui troveremo in gara Mattia Busato e Viviana Bottaro, che cercherà di accedere alla zona medaglia per ripetere il bronzo del 2016. A seguire si combatterà nel kumite, con l’Italia che punterà su Silvia Semeraro, pronta al grande acuto ...

Karate - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di martedì 6 novembre. Tutti gli italiani in gara : Oggi (martedì 6 novembre) si svolgerà a Madrid la prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Questa rassegna iridata si aprirà con le eliminatorie e i ripescaggi del kata individuale e di quattro categorie del kumite: +84 kg e -84 kg maschili e +68 kg e -68 kg femminili. Le punte azzurre saranno Viviana Bottaro nel kata e Silvia Semeraro nel kumite -68 kg. Pronta a lottare per le medaglie anche Clio Ferracuti nei -61 kg, oltre a Michele ...

Karate - Mondiali 2018 : i tabelloni ed il cammino degli azzurri. Gli avversari verso la zona medaglie : Domani inizieranno a Madrid i Mondiali 2018 di Karate, che dureranno fino a domenica 11 novembre. Sarà una settimana fitta di gare visto che questa sarà una rassegna iridata da record, con oltre 1200 atleti provenienti da 139 paesi diversi che si sfideranno sul tatami spagnolo. L’Italia proverà ad essere protagonista con una squadra competitiva, che ha ben figurato negli ultimi appuntamenti internazionali. Andiamo quindi a scoprire i tabelloni ...

Mondiali di Karate - Busà : ''Vincere per puntare all'oro olimpico'' : Luigi Busà, capitano della Nazionale, due volte Campione del Mondo, scherza con i compagni di squadra sul tatami. La gioia per la vittoria nell'ultima tappa di Premier League, il più importante ...

Karate - Davide Pinto - carabiniere di Grottaminarda - medaglia di bronzo ai campionati mondiali. : ... nell'affascinate atmosfera del Festival dell'Oriente ha visto partecipi numerosi atleti provenienti da tutto il mondo. Il Maestro Davide Ismaele Pinto, Appuntato dei Carabinieri in servizio presso ...

Karate - Mondiali 2018 : i favoriti gara per gara. L’Italia sogna con Luigi Busà e Sara Cardin : Manca ormai pochissimo al via dei Mondiali 2018 di Karate, che si svolgeranno a Madrid da martedì 6 a domenica 11 novembre. Sarà una rassegna iridata da record, visto che sul tatami spagnolo si sfideranno oltre 1200 atleti provenienti da 139 paesi diversi, alla ricerca di una medaglia, ma anche di punti pesanti per il ranking olimpico. L’Italia cercherà di essere protagonista, con 22 azzurri pronti a dare battaglia per ottenere un posto sul ...

Karate - Mondiali 2018 : le sensazioni degli azzurri. Sara Cardin : “Le mie avversarie dovranno stare attente” - Luigi Busà : “Sono pronto - voglio giocarmela” : I Mondiali 2018 di Karate si svolgeranno a Madrid da martedì 6 a domenica 11 novembre. Una rassegna iridata in cui l’Italia punta ad essere protagonista, visto che tra i 22 azzurri convocati, ci sono molti atleti in grado di lottare per le medaglie. Andiamo quindi a scoprire le sensazioni dei nostri portacolori, attraverso le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. Il programma delle gare si aprirà come di consueto con il kata, in ...

Karate - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tanti azzurri in grado di lottare per il podio : L’Italia si presenterà ai Mondiali 2018 di Karate con una squadra competitiva e in grado di migliorare il bottino di quattro bronzi della scorsa edizione. Le ultime gare hanno mostrato gli azzurri in buona forma e a Madrid molti di loro potranno ambire a salire sul podio iridato. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le speranze di medaglia dell’Italia. Le maggiori chance di raggiungere la finale saranno dei veterani Sara Cardin (-55 ...

Karate - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Luigi Busà e Sara Cardin guidano una squadra ricca di talenti : Gli azzurri puntano ad essere grandi protagonisti ai Mondiali 2018 di Karate, che si svolgeranno a Madrid da martedì 6 a domenica 11 novembre. Gli ottimi risultati stagionali, soprattutto nelle ultime tappe, fanno sperare in una prestazione complessiva importante dell’Italia in questa rassegna iridata, con l’obiettivo concreto di migliorare il bottino di tre bronzi della scorsa edizione. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ...

Karate - Mondiali 2018 : i favoriti delle categorie di peso femminili. Sara Cardin - Viviana Bottaro e Silvia Semeraro tra le pretendenti alle medaglie : Meno di una settimana al via dei Mondiali 2018 di Karate, che si svolgeranno a Madrid da martedì 6 a domenica 11 novembre. Dopo aver analizzato i favoriti delle gare maschili, oggi ci concentriamo su quelle femminili, dove ci attendono sulla carta tabelloni più incerti. Andiamo quindi ad analizzare le favorite di ciascuna categoria femminile. Kata Sulla carta la finale dovrebbe essere tra la spagnola Sandra Sanchez, Grand Winner stagionale e ...

Karate - Mondiali 2018 : tappa fondamentale verso le Olimpiadi. In palio punti pesanti per la qualificazione a Tokyo 2020 : I Mondiali 2018 di Karate saranno un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Madrid saranno in gara oltre 1000 atleti da 139 paesi che lotteranno, oltre che per le medaglie, per ottenere un piazzamento di rilievo che posso dare punti pesanti per il ranking olimpico, da cui usciranno 32 dei 68 posti a disposizione per la rassegna a cinque cerchi. In base alle regole di stesura del ranking, i ...

Karate - Mondiali 2018 : i favoriti delle categorie di peso maschili. Ryo Kiyuna pronto a confermarsi nel kata - Luigi Busà sfida Rafael Aghayev nel kumite -75 kg : Si avvicina il momento clou della stagione del Karate: i Mondiali di Madrid, che si svolgeranno da martedì 6 a domenica 11 novembre. Ci attende una rassegna spettacolare visto che sul tatami spagnolo oltre 1000 atleti si sfideranno per la conquista del titolo iridato. Cerchiamo quindi di scoprire chi potrà portare a casa la medaglia d’oro andando ad analizzare i favoriti di ciascuna categoria maschile. kata Il giapponese Ryo Kiyuna è pronto a ...

Karate - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da martedì 6 a domenica 11 novembre si svolgeranno a Madrid i Mondiali 2018 di Karate. Sarà un evento con numeri impressionati, visto che sul tatami spagnolo 1200 atleti provenienti da 139 paesi diversi si sfideranno per conquistare le medaglie iridiate. L’Italia cercherà di essere protagonista e di migliorare il bottino di quattro bronzi della passata edizione. Il programma della competizione prevede da martedì e mercoledì le fasi eliminatorie ...