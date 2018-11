ilgiornale

: Milano, incubo sul treno per due ragazze: nordafricano le blocca e si masturba - Ale_De_Chirico : Milano, incubo sul treno per due ragazze: nordafricano le blocca e si masturba - GiornoSudMilano : Finisce un incubo lungo 4 anni di umiliazioni, botte e minacce - merlino_mo : RT @jacketizi: @SoniaGrotto @BeppeSala squartano i sacchi immondizia nelle vie , e buttano tutto x terra... un’incubo che dura da troppo te… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Duesono state sequestrate per circa cinque minuti all'interno di un vagone delche da Torino le avrebbe dovute portare in tutta sicurezza aCentraleEntrambe fotografe giovanissime erano salite sulin partenza alle 19:54 da Torino Porta Nuova in direzioneCentrale. Una delle dueha raccontato la storia aToday, unche ha segnato profondamente l'esistenza delle due: "Cinque minuti in balia di un maniaco nudo e violento a bordo di unquasi deserto. Attimi d'inferno che nessuna donna dovrebbe vivere su un mezzo di trasporto pubblico", racconta una delle 25enni.Era la sera del 2 novembre. Tutte le carrozze erano semivuote, così lesi spingono fino in prima classe per riuscire a cercare maggiore sicurezza visto che non c'erano controlli a bordo del mezzo. In tutti i vagoni le persone sembravano "poco affidabili", così le ...