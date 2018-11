Manovra | rincaro sulle sigarette ma nessun taglio alle pensioni d’oro

gqitalia

: Una decisione che farà discutere - GQitalia : Una decisione che farà discutere - NickZaia : @marcotravaglio Il governo fascio leghista aumenta le tasse, il deficit e il debito italiani: Manovra, dal 2019 s… - NickZaia : @fattoquotidiano @marcotravaglio Il governo fascio leghista aumenta le tasse, il deficit e il debito italiani: Man… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Dall’aumento dei pacchetti diripetizioni: sono tantissimi i micro interventi in. «L’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo», si legge nel det. Insono previsti per il 2019 rincari della tassazione per ledi 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco trinciato, circa 1,8 milioni per i sigari, per un totale di 132,6 milioni. Un cambiamento che, stando ai dati diffusi dal ministero della Salute nel gennaio 2018, riguarda circa 10,5 milioni di persone, quanti sono i fumatori nel nostro Paese (6,2 uomini e 4,3 donne), in calo; dal 2008 al 2016 i fumatori sarebbero diminuiti di 1,4 milioni. I «forti fumatori» – quelli cioè che fumano almeno 20al giorno – sono 2 milioni e 350 ...