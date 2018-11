Maltempo Liguria | ecco la strada che collega Portofino a Santa Margherita vista

Maltempo : un morto in Val Badia. Allerta in Veneto e Liguria - piogge e temporali al Centro e al Nord : Ancora morti a causa del Maltempo, che negli ultimi giorni ha provocato 11 vittime. Un uomo di 81 anni, Agostino Paratscha, è morto ad Antermoia, in val Badia, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. La disgrazia è avvenuta nella stessa zona dove nella notte fra domenica e lunedì è morto il vigile del fuoco volontario Giovanni Costa, travolto da un albero. Intanto ...

Maltempo : situazione in miglioramento in Liguria - allerta declassata : situazione meteo in miglioramento in Liguria: l’allerta, prevista “arancione” fino alle 16 di oggi su quasi tutta la regione, è stata declassata a “gialla” su tutto il territorio. Il nuovo avviso di criticità cesserà alle 12. Si registrano residue precipitazioni sul Levante. L'articolo Maltempo: situazione in miglioramento in Liguria, allerta declassata sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Maltempo è tornato : allerta rossa in Veneto - arancione in Liguria. Pioggia per tutto il weekend : Il maltempo è tornato e accompagnerà l'intera Italia per la prima settimana di novembre. Oggi cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni diffuse. Nel corso della giornata esaurimento dei fenomeni al Nordovest, in Emilia Romagna e sulla Toscana con tendenza a schiarite. Le precipitazioni più intense, anche sotto forma di rovesci o temporali, sono attese all'estremo Nordest, tra Lazio, Abruzzo, Campania e sulla Sicilia. ...

Maltempo Liguria : chiuso sentiero d’emergenza a Portofino - troppo pericoloso : chiuso il sentiero sul monte di Portofino che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli: a seguito del crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure, la strada era stata aperta ieri per consentire ai residenti del borgo di raggiungere via terra gli altri centri urbani. Amministratori e soccorritori ritengono troppo pericolosa la via forestale, in diversi punti senza protezioni. Il borgo è raggiungibile solo via ...

Maltempo - oggi nuova allerta in Lazio - Veneto e Liguria. Gli aggiornamenti in diretta : Il Maltempo non dà tregua: dopo l'ondata eccezionale di inizio settimana, una nuova perturbazione colpisce l'Italia con mareggiate e venti forti. Piogge e temporali da Nord a Sud...

Maltempo - nuova allerta in Lazio - Veneto e Liguria : Il Maltempo non dà tregua: dopo l'ondata eccezionale di inizio settimana, una nuova perturbazione colpisce l'Italia con mareggiate e venti forti. Piogge e temporali da Nord a Sud...

Maltempo - allerta rossa in Veneto e temporali in tutta Italia. E il mare grosso preoccupa la Liguria : Negli ultimi giorni il Maltempo ha provocato 11 morti, ma l’allerta continua a essere alta in molte regioni d’Italia, specie al Nord. L’avviso meteo della Protezione civile indica allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Liguria e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. Ci saranno rovesci di forte intensità, fulmini, ...

Maltempo Liguria - allerta arancione anche per oggi/ Ultime notizie - Toti "Danni per 20 milioni di euro" - IlSussidiario.net : Maltempo in Liguria, scatta allerta meteo arancione a Genova e Ponente: Ultime notizie. Rapallo e Portofino ko, Cinque Terre devastate

Maltempo Liguria : piogge intense nella notte - allerta arancione fino alle 16 : Ancora precipitazioni intense in Liguria: dopo la breve tregua di ieri pomeriggio, la pioggia ha ricominciato a cadere nella notte fino al mattino su gran parte della regione. Nel Ponente ligure è stata prorogata l’allerta arancione fino alle 16 di oggi. Sono gravi i disagi provocato da Maltempo, vento e mareggiate. Lungo la statale Aurelia tra Rapallo e Zoagli e tra Chiavari e Lavagna le condizioni sono complicate per la viabilità ...

Maltempo - la Liguria chiede lo stato di emergenza. Nuova allerta anche in Piemonte : Dopo una breve tregua di un giorno, il Maltempo torna a interessare l’Italia e in particolare del Regioni del Centro-Nord. ...

Maltempo Liguria : “Borrelli ha molto chiari i termini dell’emergenza” : Si attende nei prossimi giorni la risposta del Governo alla richiesta dello stato di emergenza formalizzata questa mattina dalla Giunta regionale ligure. Lo ha comunicato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell’incontro con i sindaci del Savonese, che si è svolto nella sede della Prefettura di Savona, alla presenza dell’ assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, dell’assessore al demanio Marco ...

Maltempo Liguria : “Danni per somme urgenze tra 10-20 milioni” : “Per quanto riguarda una prima stima dei danni per le somme urgenze e il ripristino delle normali condizioni di vita, siamo tra i 10 e i 20 milioni, che potranno essere coperti sia con gli stanziamenti del governo sia con i residui delle passate accise regionali”. Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante l’incontro in Prefettura a Savona con i sindaci della provincia, per fare il punto sui danni ...

Maltempo - gli esperti : “la tempesta del 29 Ottobre segna la storia della navigazione - in Liguria una Storm-Surge da Uragano” : Lunedì 29 Ottobre la tempesta che ha colpito l’Italia non è stata una normale perturbazione autunnale: fosse stato un ciclone tropicale, sarebbe stato classificato sulla scala Saffir-Simpson come un Uragano di 3ª categoria. Soprattutto in Liguria, gli effetti al suolo sono stati catastrofici per tutto il litorale da Ventimiglia a Sarzana con venti a 180km/h e onde alte più di 10 metri. Gli esperti Gianfranco Meggiorin, di Navimeteo Marine ...

Maltempo Liguria - Toti : “Sull’allerta arancione non bisogna scherzare” : “Non molliamo l’attenzione, abbiamo ancora 24-28 ore di allerta arancione in larga parte della Liguria, sull’allerta arancione non bisogna scherzare. Con l’allerta arancione non si puo’ andare sereni a bere il caffè, è meno probabile che accada un fenomeno grave rispetto all’allerta rossa, ma i cittadini devono stare attenti“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti oggi pomeriggio a ...