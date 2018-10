Italia-Europa | che impatto può avere la bocciatura del def su economia reale e imprese?

Le Maire : "Nessun rischio di contagio Italiano in Europa - ma se ci fosse non saremmo pronti" : Squilla un altro campanello d'allarme in Europa: i nostri partner sono preoccupati per l'economia italiana, ma non vedono rischio di contagio, e di conseguenza non sono disposti a qualunque cosa per impedire all'Italia di fallire. Il ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire, ...

Maltempo Calabria - frana a Crotone : geologo : l’Italia “al primo posto in Europa per numero di crolli” : L’area di “Crotone è particolarmente sensibile ed il terreno è abbastanza soggetto a frane” ma non è “l’unica area a rischio del Paese” dato che “in questo momento, in tutt’Italia sono censite, sono presenti 600mila frane mentre in tutta Europa, compresa l’Italia, se ne contano ora 750mila“, e di conseguenza il nostro Paese è “al primo posto in Europa per numero di frane“: ...

“L'Italia non è ma stata così isolata in Europa” : Un'Italia isolata in Europa, con un governo che, invece di “spingere gli italiani a stare meglio, a crescere, li spinge verso il basso. Li mortifica”. La fotografia che Antonio Tajani scatta dal palco della Festa del Foglio a Firenze sembra tutto fuorché un manifesto dell'ottimismo. “Mala tempora cu

La manovra Italiana è un ordigno contro le libertà dell'Europa : Ritorno sul saggio di Adam Tooze, che tra l'altro è nipote di una celebre spia sovietica del gruppo di Oxford alla quale ha dedicato una sua opera, perché il sangue non è acqua e al nonno comunista ...

La manovra Italiana è un ordigno contro le libertà dell’Europa : Ritorno sul saggio di Adam Tooze, che tra l’altro è nipote di una celebre spia sovietica del gruppo di Oxford alla quale ha dedicato una sua opera, perché il sangue non è acqua e al nonno comunista andava reso omaggio. Sulla London Review of Books di settembre Tooze recensisce una nuova biografia di

SCONTRO Italia-UE/ Il "metodo Bruxelles" farà sparire l'Europa : Chi ha ragione tra Europa e Italia? Ascoltando anche un'europeista come Romano Prodi si può capire che Bruxelles sta mettendo in serio pericolo l'Unione Europea.

Trump si fida dell'Italia - ma i mercati - e l'Europa - molto meno : ...quindi schierarsi nella coda del suo tweet a fianco dell'esecutivo gialloverde di fronte alle pesanti critiche sollevate dallo sforamento dei target sul deficit previsto dal Documento di Economia e ...

Europa - quanto paga l'Italia per farsi riempire di insulti da tizi come Jean-Claude Juncker : ... alla fine dell'anno il ministero dell'Economia deve comunque fare un bel bonifico alla tesoreria di Bruxelles. Con tanti ringraziamenti. Il conto è salatissimo. Basta scorrere le colonne del dare ed ...

Europa dello spazio : lanciatori e Fly-Eye - l’Italia firma due accordi alla pre-ministeriale : Si è conclusa a Madrid la riunione preparatoria alla ministeriale dell’Esa prevista per la fine del 2019. La ministeriale – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – ha approvato due risoluzioni all’unanimità che sostengono l’ESA nel suo sviluppo futuro dando mandato al suo direttore generale, il tedesco Ian Woerner, di definire l’accordo con la Commissione Europea non appena il regolamento che definirà ruoli e competenze ...

Putin - il convitato di pietra tra Europa e Italia : Sorpresa. Ieri Vladimir Putin, intervenendo sulla manovra Italiana ha fatto una dichiarazione di peso: «L’economia Italiana - ha detto - ha basi molto solide, ci fidiamo del Governo e...

Manovra - Tria : l'Italia non è un problema per l'Europa : Parigi, 25 ott. , askanews, - l'Italia "non è un problema" per l'Unione Europea. Lo ha assicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui l'Italia rappresenta un elemento di incertezza per la zona euro, come la Brexit e le tensioni commerciali. Al ...

Ue-Italia : ministro Economia Tria - l'Europa trarrà profitto dalla strategia Italiana : Parigi, 25 ott 22:00 - , Agenzia Nova, - Sono certo che l'Europa "trarrà profitto" dalla strategia italiana. Lo ha detto i ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Parigi, nel corso... , Res,

Tria : l'Italia non vuole lasciare casa Europa : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ribadisce: l'Itlia non vuole lasciare l'Unione europea. 'Noi italiani abbiamo contribuito a costruire la casa' dell'Ue 'non vogliamo lasciare una stanza vuota, non vogliamo in ...