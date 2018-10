WWE | Roman Reigns | ' La leucemia è tornata'

Blastingnews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Tutto il mondo del pro wrestling, e non solo, si stringe intorno a. L'ormai ex campione universale, nella puntata di Raw tenutasi la notte appena passata a Providence, ha aperto lo show presentandosi sullo stage in abiti borghesi. Che non fosse il solitosi era subito capito appunto dalle vesti con cui si stava presentando al pubblico e dal viso, pallido, con gli occhi lucidi. Arrivato sul ring, il 33enne di origini samoane ha annunciato che lae che, a dispetto di quanto aveva annunciato e promesso nei mesi scorsi, non sarebbe stato un fighting champion frase che usava spesso durante il suo feud con Brock Lesnar, campione part-time viste le presenze sporadiche. Una patologia, ha protoche ha parlato però ai fans come Joe, il suo vero nome, che lo aveva gia' colpito quando aveva 22 anni e che nell'ultimo periodo è. Una ...