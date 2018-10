INGV | la Tettonica delle Placche in mostra per il Festival della Scienza

meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Accompagnare il pubblico in un viaggio che ripercorre la storiaprimissime osservazioni sulla forma e composizioneTerra fino alla enunciazioneteoriaderiva dei continenti, passando per il contributo fondamentale offerto dalle scoperte scientifiche dagli alborisismologia fino ad oggi. È questo l’obiettivoesposizione Il Pianeta dei Cambiamenti –: storia e implicazioni di una teoria rivoluzionaria, allestita dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia () presso il Palazzo Ducale di Genova (Piazza Matteotti, 9) e aperta al pubblico dal 25 ottobre al 4 novembre in occasionesedicesima edizione del. “I visitatori”, spiega Giuliana D’Addezio, ricercatrice, “attraverso un percorso organizzato secondo una linea temporale, potranno ripercorrere i passi fondamentali ...