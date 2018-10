Caldo senza precedenti al Nord | è una notte tropicale a fine Ottobre | +26°C a Milano

Foehn - Caldo senza precedenti sulle Alpi : la Svizzera batte addirittura il suo record storico nazionale con +30 - 5°C a Locarno! : Con i +30,5°C registrati oggi a Locarno, la Svizzera batte il suo record nazionale di caldo per il mese di Ottobre che era di +29,6°C registrati a Basilea nel lontano Ottobre 1985. Oggi, tra l’altro, siamo al 24 Ottobre, quindi a fine mese: un particolare non indifferente. Sono ore di caldo storico in tutta la Regione Alpina occidentale per il forte vento di Foehn che alimenta numerosi incendi, anche in Svizzera. L'articolo Foehn, caldo ...

Caldo senza precedenti e forte vento di foehn al Nord - disastrosi incendi sulle Alpi : situazione critica ad Agordo [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/13 ...

Allerta Meteo - si intensifica il maltempo al Sud : piogge torrenziali in Calabria e Sicilia mentre il Nord Europa “brucia” per un Caldo senza precedenti - oltre +20°C in Lapponia! [LIVE] : 1/10 ...

Caldo shock in Germania - temperature senza precedenti a Ottobre : +28°C nel nord del Paese [DATI] : Caldo senza precedenti in Germania nella giornata di ieri, Sabato 13 Ottobre: le temperature massime hanno raggiunto valori mai toccati prima nel mese di Ottobre, con addirittura +28°C a Düsseldorf, Münster, Mönchengladbach, Bernburg, Wunstorf e Lingen, +27°C a Amburgo, Colonia, Francoforte, Brema, Dortmund, Hannover, Mannheim e Magdeburgo, +26°C a Berlino, Lipsia, Essen e Postdam. Un po’ in tutte le principali città della Germania ha ...

Caldo incredibile in Europa - temperature senza precedenti in tutto il Continente : e adesso si “infiamma” anche la Scandinavia [DATI] : L’Europa sta vivendo un’eccezionale anomalia di Caldo, con temperature pazzesche: ieri a Parigi la colonnina di mercurio ha raggiunto i +26°C (a fronte di una media di +16°C per questo periodo dell’anno), Londra è arrivata a +24°C (anche nella Capitale britannica la media di Ottobre è di +16°C), Berlino ha fatto registrare +24°C (a fronte di una media di +13°C), e persino Varsavia è arrivata a +22°C (rispetto a una media di ...

Previsioni Meteo - gli Uragani dell’Atlantico sconvolgono il clima di Ottobre in Europa : Caldo senza precedenti e tempeste di vento e pioggia : 1/18 ...

Baldassarre : Piano Caldo ha avuto esito positivo anche per senza dimora : Roma – “Il Piano Caldo anche per i senza fissa dimora ha avuto un riscontro positivo. Abbiamo aumentato la possibilita’ di accesso al Piano anche per coloro che hanno bisogno di un’assistenza durante tutto il giorno, h24. C’e’ stata una grande affluenza, un grande lavoro con le associazioni, anche per la parte che riguarda i pasti, le docce e il cambio dei vestiti”. “È una citta’ solidale che ...