: Sisma, ok fondi ma no a nuovi condoni - TelevideoRai101 : Sisma, ok fondi ma no a nuovi condoni - Cyber_Feed : • News • #Sisma, ok fondi ma no a nuovi condoni -

Dare una risposta alle pratiche di condono entro sei mesi ma escludere i contributi della ricostruzione post terremoto a Ischia per gli edifici in cui ci sono stati aumenti di volume, per cui è stato chiesto un condono. Lo prevede il nuovo emendamento al dl Genova presentato stanotte dai due relatori Gianluca Rospi (M5S) e Flavio Di Muro (Lega) sull'art.25 del decreto. "Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ed eventuali aumenti di volume oggetto al condono", si legge al terzo comma dell'articolo 25.(Di martedì 23 ottobre 2018)