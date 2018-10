Omicidio Khashoggi | Riad | produciamo tutto il greggio che possiamo

Khashoggi - Erdogan : "L'Omicidio pianificato da giorni - ora Riad deve trovare i responsabili" : Il presidente turco: "Ammettendo l'omicidio di JamalKhashoggi, l'Arabia Saudita ha compiuto un passo significativoma ora ci aspettiamo che tutti i responsabili dal livello piùbasso al più alto siano trovati"

Per la prima volta, con un discorso in parlamento: il presidente turco lo ha definito «raccapricciante» e «politico», ma non sembra aver detto tutto quello che sa

I 18 sospetti di cui nei giorni scorsi l'Arabia Saudita ha annunciato l'arresto in relazione al "brutale omicidio" di Jamal Khashoggi dovrebbero essere processati in Turchia.

Saud al Qahtani, stretto consigliere del principe ereditario saudita, avrebbe guidato l'omicidio di Jamal Khashoggi nel consolato di Riad a Istanbul via Skype. Lo rivelano fonti turche, secondo cui il presidente Erdogan avrebbe in mano la registrazione che prova la sua presenza virtuale

