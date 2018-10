L’uragano Willa colpirà a breve il Messico

retemeteoamatori

(Di martedì 23 ottobre 2018) L’uraganosi trova a 75 km (120 km) a sud-Ovest delle isole Marias,. Le previsioni però vedono l’arrivo nel pomeriggio-sera dilungo la costa ovest-Centrale delcontinentale dopo I venti massimi si attestano all’incirca sui 215 km/h ed è quindi un uragano cat4 estremamente pericoloso sulla scala del vento di saffir-Simpson. Tale ciclone è atteso però probabilmente toccare la costa messicana indebolendosi a cat3. Gia’ prontamente evacuata la zona in attesa della tempesta. Mentrecontinuerà successivamente nell’entroterra, perderà la sua circolazione tropicale ma non l’umidità tropicale, poiché le forti piogge continueranno in Texas mercoledì con rischio alluvioni lampo. il percorso diL'articolo L’uraganoilproviene da Rete Meteo Amatori.