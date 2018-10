La fidanzata del dj Fabo | «Gli italiani sono pronti per l’eutanasia»

Khashoggi - fidanzata posta sotto protezione della polizia turca : Hatice Cengiz, la fidanzata del giornalista saudita, Jamal Khashoggi, è stata posta sotto protezione della polizia 24 ore su 24. La decisione è stata presa dal governatore di Istanbul. Cengiz era ...

Neymar e la fidanzata Bruna si sono lasciati. Colpa della politica? Lei smentisce : Neymar è tornato single. A dare la notizia è stata la sua (ormai ex) fidanzata l’attrice Bruna Marquezine: “Ci siamo lasciati ed è stata una decisione prevalentemente sua. E non è stato un trauma. Tra me e lui esiste ancora rispetto e sicuramente rimarrà tra di noi l’affetto e la condivisione di tanti bei momenti vissuti insieme”, ha detto durante una serata di gala a San Paolo in cui ha ufficializzato la rottura. Tutta Colpa, secondo ...

Fabrizio Corona - replica la madre della sua ex fidanzata Silvia Provvedi : Fabrizio Corona è stato attaccato con parole abbastanza pesanti dalla ex suocera madre di Silvia Provvedi <p style="margin: 0px 0px 17px; padding: 0px; color: #111111; text-transform: none; line-height: 25px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans'; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; direction: ltr; box-sizing: border-box; orphans: 2; ...

Joe Alwyn sostiene la «svolta» politica della fidanzata Taylor Swift : Taylor Swift è tornataTaylor Swift è tornataTaylor Swift è tornataTaylor Swift è tornataTaylor Swift è tornataTaylor Swift è tornataTaylor Swift è tornataTaylor Swift è tornataJoe Alwyn sta dalla parte di Taylor Swift. L’attore 26enne inglese e la cantante di Reputation si frequentano da quasi due anni, ma nessuno dei due parla mai dell’altro. Così come rarissime sono le foto insieme. Alwyn, però, ha fatto un’eccezione per ...

Stefano Sala al Gf Vip parla della fidanzata Dasha : un dettaglio lo tradisce : Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini al Gf Vip: lui ha già dimenticato la fidanzata Dasha? Stefano Sala e Benedetta Mazza sono sempre più vicini e complici al Grande Fratello Vip. Quella ad avere le idee più chiare sul loro rapporto, però, è Benedetta che, già in più occasioni, ha ribadito di essere […] L'articolo Stefano Sala al Gf Vip parla della fidanzata Dasha: un dettaglio lo tradisce proviene da Gossip e Tv.

GF Vip - Stefano e Benedetta : flirt in corso? Le parole della fidanzata di Sala : Cosa sta succedendo tra Benedetta e Stefano ? I due concorrenti del Grande Fratello Vip sono sempre più vicini, tanto da ipotizzare un flirt in corso, ma Sala, fuori dall porta rossa, ha una fidanzata ...

Stefano Sala innamorato della Mazza? La fidanzata : “Se è così sparirò” : Benedetta Mazza e Stefano Sala sempre più vicini? Parla la fidanzata di lui Alfonso Signorini aveva annunciato, qualche giorno fa, che all’interno della casa della più spiata d’Italia si era formata una coppia in gran segreto. In molti, sul web, avevano ipotizzato si trattasse di Stefano Sala e Benedetta Mazza, che appaiono sempre più vicini. Le teorie dei telespettatori sembrerebbero essere non soltanto semplici fantasie da fan ...

Grande Fratello Vip – Stefano Sala sempre più vicino a Benedetta Mazza : la reazione social della fidanzata del modello [FOTO] : La reazione di Dasha Dereviankina dopo i video dell’intesa tra Stefano Sala e Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip: la fidanzata del modello risponde a tono In questi giorni si è parlato spesso al Grande Fratello Vip dell’intesa sempre più palpabile tra Stefano Sala e Benedetta Mazza. Sembra infatti che il modello abbia chiesto alla bionda soubrette un bacio sotto le coperte dopo l’ultima puntata, ma che la bellissima ...

GF Vip – Gollini pazzo di Giulia Provvedi - al portiere dell’Atalanta manca la fidanzata : “sento un vuoto” : Pierluigi Gollini parla della partecipazione della fidanzata di Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip, il portiere dell’Atalanta confessa i suoi sentimenti per la gieffina “Francamente avrei preferito che Giulia restasse a casa, ma so che è una grandissima occasione e faccio il tifo per lei. – ha confessato Pierluigi Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, a Gazzetta dello ...

"L'amicizia è il balsamo della vita". Il messaggio pieno di gratitudine della fidanzata del chitarrista dei Negramaro : "Un anno fa ci siamo promessi amore eterno. Lo rifarei altre mille volte amore mio. La mia riconoscenza infinita va a Dio in primis e a tutto lo staff del reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce poi, per averti tirato fuori dal pericolo. Grazie ai Negramaro per la continua presenza e alle mie rocce Cocco e Michela, è proprio vero che l'amicizia è il balsamo della vita...". Lo scrive su Facebook Clio Evans, moglie di Lele ...

Russia - mangiò il cuore della fidanzata : 12 anni al cannibale : Uccise con 129 coltellate la compagna e poi ne mangìò il cuore. Alexey Yastrebov, 35 anni, è stato condannato a 12 anni di carcere e trattamento psichiatrico coatto per aver ucciso Ekaterina ...

Salmo : scopri chi è il rapper della svolta - dal vero nome alla fidanzata! : ... 14 anni più giovane di lui, si chiama Greta Menardo ed è una campionessa di kitesurf, specializzata nella disciplina del freestyle , che è anche una delle forme più spettacolari di questo sport!, . ...

Caso Khashoggi - parla la fidanzata del giornalista saudita ucciso : 'Lo sdegno non basta' : La sua voce e le sue idee si riverbereranno, dalla Turchia all'Arabia saudita, e attraverso il mondo. L'oppressione non dura per sempre. I tiranni prima o dopo pagano per i loro peccati'.

La fidanzata : 'Khashoggi non è morto - migliaia ne nasceranno oggi - nel giorno del suo compleanno' : Le sue idee e la sua voce dalla Turchia all'Arabia Saudita si propagheranno in tutto il mondo". Il commovente editoriale si conclude con monito diretto al principe del regno saudita Mohammed bin ...