Guida autonoma e incidenti stradali | Waymo stila il suo vademecum

Perché un italiano su due non si fida della Guida autonoma? : Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante e la guida autonoma è dietro l’angolo. Già oggi, le auto di serie più evolute dispongono di tecnologie come il cruise control adattivo o il lane assist che permettono di marciare in autostrada con un intervento minimo del guidatore, che però deve rimanere sempre vigile. guida autonoma: lo stato dell’arte oggi Per poter leggere in giornale mentre la vettura si gestisce da sola ...

EuroNCAP mette alla prova la Guida autonoma : "Oggi non può sostituire l'uomo" : Verdetto che potrebbe apparire scontato, eppure secondo uno studio commissionato da EuroNCAP e Thatcham Research oltre il 71% degli automobilisti del mondo pensa che sia già possibile acquistare un'...

Gli italiani scelgono ancora l’auto. Si alla sicurezza - ma niente Guida autonoma : Nascita di piste ciclabili e incremento della flotta circolante per il trasporto pubblico (con tanto di agevolazioni per il suo utilizzo): niente da fare, per 27 milioni di italiani (65,4%) l’auto resta ancora il mezzo più usato per gli spostamenti, sia diretti alla città che all’interno della stessa. Questo è quanto ha rilevato il rapporto Censis-Michelin sulle abitudini e le preferenze dei nostri connazionali in tema di mobilità. ...

Waymo - Raggiunti i 10 milioni di miglia a Guida autonoma : I prototipi a guida autonoma di Waymo hanno percorso oltre 10 milioni di miglia (16,1 milioni di km) senza interventi umani. I collaudi dei sistemi driverless della Alphabet, la costola di Google attiva nello sviluppo delle auto senza conducente, hanno portato la flotta di Jaguar I-Pace e Chrysler Pacifica in 25 città degli Stati Uniti dove le tecnologie hanno affrontato le più disparate condizioni meterologiche, dal sole della California alla ...

Guida autonoma : quali case automobilistiche sono più avanti? : I livelli di Guida autonoma La corsa verso la Guida autonoma è una competizione a cui stanno partecipando attivamente praticamente tutte le case del settore automobilistico a suon di acquisizioni di realtà che operano nel campo. La forte spinta verso la Guida autonoma e assistita è partita dai big del settore Tech, Google su tutti, che nel 2009 ha avviato i test della driverless car. Inizialmente Google utilizzava la Firefly o “Pod ...

Land Rover - una Range Rover a Guida autonoma completa l'anello di Coventry : Il costruttore ha rivelato che l'autopilota installato a bordo di un prototipo di Range Rover Sport ha completato il primo giro autonomo del 'Ring Road of Coventry', un anello di strade lungo 3,6 km, ...

Mercedes-Benz Classe S - Nel 2020 con Guida autonoma di Livello 3 : Come da tradizione, fatta eccezione per l'Mbux della nuova Classe A, sarà la Classe S a introdurre nuove tecnologie all'interno della gamma della Mercedes-Benz. Attesa per il 2020, la nuova generazione dell'ammiraglia porterà al debutto svariate dotazioni totalmente inedite per la Stella, tra le quali spiccherà un sistema di guida autonoma di Livello 3, già disponibile, ma non abilitato, su altre concorrenti come l'Audi A8.Si parte dall'alto, ma ...

Guida autonoma - Primi collaudi su strada per la Range Rover Sport : In Inghilterra, un prototipo di Range Rover Sport a Guida autonoma ha completato il primo test sulla trafficata Coventry Ring Road, un anello di circa 3,5 km nel centro della città britannica. La Suv, dotata di sensori, radar e sistemi driverless avanzati, ha viaggiato su una strada aperta al pubblico, gestendo in totale autonomia situazioni complesse come l'inserimento nel flusso di traffico, il cambio di corsia e l'uscita dagli svincoli, ...

Algoritmo sviluppato dal Mit rivoluziona i sistemi di Guida autonoma : Le auto autonome imparano a guidare come l'uomo: osservano l'ambiente in cui si trovano e il comportamento degli altri per apprendere dall'esperienza. In questo modo diventano più sicure. E' possibile ...

MIT - parte sperimentazione veicoli a Guida autonoma su strade pubbliche : Il futuro di veicoli connessi e a guida automatica su strade pubbliche è sempre meno lontano. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ???????ha pubblicato sul proprio sito i moduli per la ...

Guida autonoma - tutti contro Google. Gm si allea con Honda e Toyota con Softbank : Parafrasando un detto vecchio come il mondo, l’unione fa la tecnologia. Specie in campo automobilistico, dove gli investimenti pensano come macigni: per questo Honda si è alleata con General Motors per lo sviluppo della Guida autonoma, esattamente come hanno unito le forze Softbank e Toyota. Ma andiamo con ordine. La collaborazione fra Honda e GM prevede che i giapponesi investano 2,75 miliardi di dollari in “Cruise”, la divisione del colosso ...

Renault Aex - un passo oltre la Guida autonoma" : I team di Challenges, Sciences et Avenir, La Recherche, Historiae L'Histoire hanno creato un complesso di programmi originali e accattivanti che parlano di economia, scienza e storia e che riflettono ...

Honda insieme a General Motors nella Guida autonoma : Honda Motor investirà 2,75 miliardi di dollari per l'acquisto di una quota del 5,7 per cento in Cruise. Lo ha fatto sapere la stessa Honda annunciando che collaborerà con General Motors per lo ...