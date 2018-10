GT Open | finale di stagione al top per Lamborghini

Vika Azarenka attacca : “quest’anno tante cose belle nel tennis WTA - poi la finale US Open ha rovinato tutto” : Vika Azarenka è tornata a parlare della controversa finale US Open fra Naomi Osaka e Serena Williams: un momento, a suo dire, capace di rovinare l’intera annata del tennis femminile Nonostante la finale femminile degli US Open sia ormai stata archiviata da tempo, gli strascichi di quello che è accaduto sembra possano aver influito più del dovuto sulla stagione tennistica femminile. Ne è convinta Vika Azarenka che, commentando la ...

DIRETTA/ Rilski Sportlist Varese (risultato finale 76-95) : Cain e Scrubb lanciano la Openjobmetis (Europe Cup) : DIRETTA Rilski Sportlist Varese, risultato finale 76-95: la Openjobmetis si impone in Bulgaria con le ottime prove di Cain e Scrubb, e inizia nel migliore dei modi la sua corsa in Europe Cup(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Caroline Wozniacki Princess of China… Open : la tennista danese liquida Sevastova in finale : Caroline Wozniacki conquista uno strepitoso successo nel China Open: la tennista danese batte Sevastova in finale ‘Princess of China’ è il titolo di una canzone dei Coldplay ft Rihanna, ma è anche quello del quale, tennisticamente parlando, si potrà fregiare Caroline Wozniacki, dopo il successo nel China Open. La tennista danese ha trionfato nella finalissima del torneo asiatico, battendo in due set la numero 20 del ranking, Anastasija ...

WTA China Open – Finisce la favola Wang : Caroline Wozniacki accede alla finale : Caroline Wozniacki pone fine alla favola Wang e accede alla finale del China Open: la tennista danese si impone in due set Si ferma ad un passo dalla finalissima la favola di Qiang Wang che aveva conquistato il pubblico di casa del China Open a suon di vittorie. Sotto i colpi della tennista cinese erano cadute giocatrici del calibro di Ostapenko, Pliskova e Sabalenka, ma non Wozniacki. La tennista danese, attualmente numero 2 al mondo, si ...

China Open – Clamoroso ko di Osaka - la giapponese battuta in semifinale da Sevastova : Naomi Osaka battuta al China Open in appena due set in semifinale da Anastasija Sevastova, niente da fare per la tennista numero 6 della classifica WTA Dopo gli splendidi match contro Goerges e Zangh, rispettivamente agli ottavi ed ai quarti di finale, Naomi Osaka viene battuta in semifinale da Anastasija Sevastova. Al China Open, la giapponese numero 6 al mondo è sconfitta in appena due set dalla 28enne lettone. La Sevastova in ...

China Open : Fognini infortunato - ritiro prima della semifinale con Del Potro : Fabio Fognini ha deciso di non giocare la semifinale del China Open , torneo ATP 500 in corso sul cemento di Pechino. Il ligure, che doveva affrontare Juan Martin Del Potro nella sua ottava semifinale ...

WTA China Open : Wang batte Sabalenka e conquista la semifinale : WTA China Open, Wang superba contro Sabalenka: un incontro quasi perfetto permette alla cinese di conquistare le semifinali WTA China Open, la cinese Wang ha battuto in due set la Sabalenka, conquistando così l’accesso alle semifinali del torneo di casa. La Wang, con un doppio 7-5, si è imposta sulla giovane avversaria accendendo al turno successivo dove affronterà la ben più quotata Caroline Wozniacki. Nell’altra semifinale ...

China Open - Fognini vola in semifinale e fa record : Il 31enne campione ligure, attualmente numero 13 del mondo, conferma così il suo ottimo stato di forma in questa parte della stagione, è stato finalista pochi giorni fa anche al Chengdu Open,. ...

China Open – Sevastova doma Cibulkova : la tennista lettone è in semifinale : Anastasija Sevastova supera Dominika Cibulkova in due set e accede alla semifinale del China Open Dopo il successo di Naomi Osaka nei primi quarti di finale del China Open, Anastasija Sevastova è la seconda semifinalista del torneo asiatico. La tennista lettone, attualmente numero 20 del ranking WTA, ha superato Dominika Cibulkova (n°30 WTA). Sevastova ha stacco il pass per la semifinale conquistando i due set decisivi con il punteggio di ...

China Open - Fognini vola in semifinale : Il 31enne campione ligure, attualmente numero 13 del mondo, conferma così il suo ottimo stato di forma in questa parte della stagione, è stato finalista pochi giorni fa anche al Chengdu Open,. ...

China Open - Fognini vince la semifinale e 'vendica' Cecchinato : Fognini, numero 13 del mondo, conferma un annata straordinaria con tre tornei vinti, la finale persa la settimana scorsa a Chengdu al tie break con Bernard Tomic. © Copyright LaPresse - Riproduzione ...

WTA China Open – Wozniacki trionfa su Martic : la numero 2 al mondo avanza agli ottavi di finale : Caroline Wozniacki accede agli ottavi di finale del China Open: la tennista danese supera Petra Martic in due set Caroline Wozniacki stacca il pass per gli ottavi di finale del tabellone femminile del China Open senza grossi problemi. La tennista danese, numero 2 del ranking mondiale femminile e campionessa degli Australian Open in carica, ha superato la croata Petra Martic in 1 ora e 48 minuti, imponendosi in due set con il punteggio di ...

Cina - Chengdu Open - Fognini crolla sul più bello : in finale si arrende a Tomic : Il 31enne tennista ligure, numero 13 del mondo,, è stato sconfitto dall'australiano Bernard Tomic , numero 123, con il punteggio di 6-1 3-6 7-6 dopo poco più di due ore di gioco. Alla 18esima finale ...

Chengdu Open - Fognini in semifinale : Fabio Fognini ha centrato l'ingresso nelle semifinali del 'Chengdu Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari che si disputa sui campi in cemento di Chengdu, in Cina. Nei ...