romadailynews

: Nell’acqua su Marte c’è ossigeno sufficiente alla vita Le nuove immagini in 3D - Corriere : Nell’acqua su Marte c’è ossigeno sufficiente alla vita Le nuove immagini in 3D - romadailynews : Conferma: c’è acqua salata sotto la superficie di Marte: Conferma: c’è acqua salata sotto… - afnewsinfo : Mickey 90, l’arte di un sogno: la mostra è a Desenzano Il comunicato stampa ricevuto in redazione, conferma l’anti… -

(Di martedì 23 ottobre 2018): c’èladiladic’èche, secondo una ricerca del California Institute of Technology (Caltech) pubblicata su Nature Geoscience, conterrebbe ossigeno molecolare in quantità sufficienti a sostenere forme di vita semplici come microrganismi aerobi ed anche più complessi come le spugne. Sulla Terra questo genere di forme di vita si è evoluto, in milioni di anni, insieme alla fotosintesi, alzando i livelli di ossigeno atmosferico., invece, sembra essere poverissimo di questo gas. Vlada Stamenkovic insieme ai suoi colleghi ha calcolato quanto ossigeno molecolare potrebbe essersi disciolto nell’salmastra nelle diverse condizioni di pressione e temperatura presentiladel pianeta rosso. Ed è stato scoperto che le concentrazioni di ossigeno molecolare sono ...