Aggressioni agli operatori del 118 ' Chiarezza su pressioni di camorra'

Viaggio a Partinico - la città delle Aggressioni agli stranieri : “Sono pericolosi. Vadano via - non c’è lavoro nemmeno per noi” : “Vattene di qui, sporco negro”. Quattro uomini aggrediscono con pugni e calci un 19enne senegalese, che ha la “colpa” di fermarsi in bicicletta davanti a un bar. È il 26 di luglio. nemmeno 20 giorni dopo, sette persone inseguono un van con a bordo sei migranti minorenni. Un uomo estrae la pistola e la punta contro l’educatrice alla guida: “Falli scendere, li ammazziamo tutti. Te li riporto in comunità ...