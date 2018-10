OMICIDIO SESTO FIORENTINO | PADRE E FIGLIO UCCISI DAL VICINO Ultime notizie | lutto

Duplice OMICIDIO a Sesto Fiorentino : padre e figli uccisi in seguito a una lite tra vicini : Sarebbero stati i rumori molesti per dei lavori di ristrutturazione a far scoppiare la lite, finita nel sangue. L'omicida, il 53enne Fabrizio Barna, è stato arrestato.Continua a leggere

Duplice OMICIDIO a Sesto Fiorentino - padre e figlio uccisi dal vicino - : successo alle porte di Firenze. I due uomini sono stati uccisi a colpi di pistola e il presunto responsabile è stato fermato

OMICIDIO Manuel - ore contate per il sesto uomo. La mamma non incontra i genitori dei killer : Finora sono cinque i giovani finiti in manette con l’accusa di aver ucciso Manuel Careddu, 18enne di Macomer che risultava scomparso da settimane. Ma almeno un’altra persona avrebbe assistito al delitto o almeno mentre seppellivano il cadavere. Le intercettazioni rivelano infatti un dialogo in cui un'altra persona viene messa al corrente dell'Omicidio.Continua a leggere

Manuel Careddu - fatto a pezzi con una motosega/ Ultime notizie : spunta sesto ragazzo - sapeva dell'OMICIDIO : Macomer, omicidio 18enne Manuel Careddu: ritrovato il corpo. Ultime notizie, giovane fatto a pezzi poi sotterrato nelle campagne di Ghilarza, in provincia di Oristano(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:41:00 GMT)