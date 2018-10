Manovra - Kurz : Ue non può correre rischi per debito Italia : Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha avverte che l'Ue non intende correre rischio per il debito dell'Italia. "L'Unione Europea è una comunità economica e di valori e funziona perché ci sono regole comuni che devono essere rispettate da tutti. Se qualcuno le viola e l'Italia si allontana da Maastricht significa che si mette in pericolo sé stessa ma anche altri paesi", ha detto Kurz ...

