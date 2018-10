La Festa del Cinema diventa comizio politico con Michael Moore

Fabio Rovazzi alla Festa del Cinema di Roma : “Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va”. Inizia cosi’ il ritornello di ‘Faccio quello che voglio’, l’ultimo successo di Fabio Rovazzi, protagonista dell’evento speciale targato Festa del Cinema d Roma – che si terra’ fino al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica – durante il quale il beniamino dei giovani ha presentato la versione estesa del video – da lui ...

Augsburg - ritorno al passato : Festa in look retrò per i 111 anni del club. LE FOTO : Seguendo l'invito della società alcuni tifosi sono arrivati allo stadio in carrozza, i giocatori invece a bordo di un pullman non proprio di ultima generazione, anzi… look e grafiche social old style: ...

India - tragedia durante una Festa religiosa : treno travolge centinaia di fedeli : Una terribile tragedia [VIDEO] è avvenuta ieri in India, e precisamente nella citta' di Amristar, nello stato del Punjab. Secondo quanto riferiscono le fonti di informazione Indiane una folla di fedeli, in occasione di una festivita' religiosa, si era radunato proprio sui binari, alla periferia della citta', per assistere ad uno spettacolo pirotecnico. Improvvisamente due convogli sono giunti da due direzioni di marcia opposte, uno di questi ha ...

La Pellicola d’Oro alla Festa del Cinema di Roma : Si è tenuto presso lo spazio “RomaLazioFilmCommission”, all’interno della 13^ edizione de la Festa del Cinema di Roma, il convegno “Mestieri ed artigiani del Cinema Italiano – Per valorizzare i mestieri nascosti”. L’appuntamento, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, è legato al Premio dedicato alle Maestranze ...

Michael Moore alla Festa del Cinema : 'Salvini razzista e bigotto' : 'Tornate a essere di nuovo l'Italia, vi imploro. Voi avete offerto così tanto al mondo in termini di Cinema, letteratura, teatro. Sapete cos'è la bontà nel prendervi cura delle cose'. L'incontro con il pubblico di Michael Moore, che ha presentato alla Festa del Cinema il suo '...

Festa del Cinema di Roma - premio alla Carriera a Isabelle Huppert : 'Amo l'estetica dei registi italiani' : Il premio alla Carriera, il primo di questa edizione della Festa del Cinema, va a un'attrice che in una Carriera lunga più di 40, con oltre 120 film alle spalle, ha saputo essere: 'In equilibro tra ...

Festa DI ROMA 13 - Il programma del 21 ottobre : Alle ore 21.30 si terrà la proiezione de La storia quasi vera di Stefano Benni – le avventure del lupo, un documentario biografico di Enza Negroni che fa emergere la visione del mondo e la poliedrica ...

ManiFestazione via dell'Istria : assolto Marco Prelz : ...con assoluzione piena un iter giudiziario che mi ha visto imputato nel procedimento sulla Manifestazione tenutasi in via dell'Istria da me organizzata in seguito ad un gravoso fatto di cronaca che ...

Festa del Cinema di Roma - il comizio di Michael Moore : “Be Italy again! Salvini razzista - bigotto e omofobo” : “Be Italy again!”. È la supplica di Michael Moore alla platea in chiusura del suo incontro ravvicinato alla Festa del Cinema di Roma, di cui è l’odierno protagonista assoluto. “E con questo non intendo lo slogan alla Trump ‘Italy First’, cioè non siate l’Italia voluta dai politici oggi al potere, ma quella vera, quella che sapete di essere all’origine”. Standing ovation. Tornato alla ribalta con l’energia trascinante che l’ha sempre distinto, il ...

Alla prima Festa del Movimento 5 Stelle tra volantini e grandi assenti : 1. IF YOU’RE GOING TO SAN FRANCISCO 2. VIAGGIO IN SANDALI 3. IL MITO DELLA FRONTIERA 4. 40 ANNI A PUERTO ESCONDIDO 5. VOLONTARIO IN GUATEMALA 6. LA PIGNATTA DI ANDREA 7. TALE PADRE, TALE FIGLIO Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «Movimento»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «Movimento»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in ...

Cate Blanchett - strega buona alla Festa del Cinema di Roma : "Il film parla di magia, ma la porta nel mondo reale, la magia vuol dire trasformazione e questa metafora è entusiasmante. Possiamo cambiare, trasformarci, evolvere, non lasciarci etichettare ma reagire. E' un bel messaggio per i ragazzi" ha ...

Un omaggio a Vittorio Gassman alla Festa del cinema di Roma : Roma, askanews, - A diciott'anni dalla sua scomparsa, a Roma è stato reso omaggio a Vittorio Gassman, protagonista assoluto del cinema e del teatro del periodo d'oro della "commedia all'italiana". ...

La mortadella di Bologna compie 357 anni : Festa il 24 ottobre : Il 24 ottobre è festa per la mortadella Bologna Igp che spegne 357 candeline. La festa prevede la prima edizione