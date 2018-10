Ciclismo | la lettera di Nibali a Pellizotti | ‘Al Lombardia ho avuto ragione

Blastingnews

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il Giro didella scorsa settimana è stata l’ultima corsa della carriera per Franco. Lo scalatore friulano ha concluso una carriera lunghissima in cui ha attraversato e superato una generazione intera di corridori.ha saputo vincere ed aiutare gli altri, essere capitano, uomo squadra e punto di riferimento per i più giovani, risollevandosi alla grande da una discussa squalifica per dei valori anomali nel passaporto biologico. Negli ultimi anni ha vissuto una seconda giovinezza al Team Bahrain Merida, dove ha ritrovato dopo tanti anni VincenzoVIDEO, con cui aveva gia' condiviso l’esperienza della Liquigas.si è dimostrato ancora tra i corridori più importanti al fianco del fuoriclasse siciliano, nonostante i 40 anni, e non solo per le prestazioni in corsa.: ‘Indimenticabile il Gp di Larciano’sono ...