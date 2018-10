Chiesa vs Barella | Inter | Milan | Juve e non solo Scout per Fiorentina-Cagliari

Questa è l’Italia del futuro - il ricambio generazionale porta i frutti : Barella - Bernardeschi - Chiesa e Donnarumma già grandi protagonisti : Nella serata di ieri è andata in scena la gara valida per la Nations League, ottima prestazione da parte dell’Italia che ha avuto la meglio della Polonia, decisiva la rete a pochi minuti dal termine di Biraghi. Si tratta di un successo fondamentale prima di tutto per la classifica, gli azzurri si troveranno così in prima fascia ad Euro 2020 e quindi con un girone abbordabile. Ma a sorprendere è stata la prestazione dell’Italia ...