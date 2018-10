Belen | lacrime di commozione a Tu si que vales | ecco perché ha lasciato lo studio

Belen Rodriguez in lacrime abbandona lo studio/ Video - Luca : il ricordo della figlia morta (Tu si que vales) : Belen Rodriguez ieri sera, durante la nuova puntata di Tu si que vales, ha avuto difficoltà a proseguire. Cosa è accaduto alla showgirl argentina? Ecco il Video.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Belen Rodriguez e Gerry Scotti in lacrime a Tu Si Que Vales (VIDEO) : Tu Si Que Vales: Belen Rodriguez e Gerry Scotti in lacrime per Aurora Grandi emozioni a Tu Si Que Vales nel corso della quarta puntata di sabato 20 ottobre. Un omaggio inatteso e commovente da parte del concorrente Luca Guadagnini, cantautore di Genzano. Il 45enne ha scritto un brano per la figlia Aurora, scomparsa all’età di due anni per un neuroblastoma infantile, che ripercorre il suo breve vissuto in ospedale che in famiglia. Sono ...

Belen - e sono lacrime. Non resiste di fronte a quel regalo e si scioglie : Belen, ogni mossa è sotto traccia. Mossa social, certo, perché è ancora estate e perché i programmi in tv ancora non sono ricominciati. E poi perché l’argentina più famosa d’Italia ha un rapporto molto intimo coi follower di Instagram, che nel frattempo stanno raggiungendo quota sette milioni e mezzo. Non c’è giorno (o forse ora) che la Rodriguez non aggiorni i fan con foto, video e Storie. E se a inizio estate (ma anche ...