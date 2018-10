Aggredito fuori da discoteca a Foggia | grave un 18enne

Lamezia Terme - dominicano Aggredito fuori dal ristorante : “Vai via negro” : Lo hanno aggredito a colpi di spranghe in un risotrante gridandogli: “Negro di m.. Risali in macchina e vai via che qui in Calabria i negri non sono accettati“. È quello che ha denunciato alla Polizia di Lamezia Terme un cittadino di origini dominicane sposato con una donna calabrese. L’uomo era in compagnia della moglie, incinta, e della suocera, con le quali stava cenando la sera di ferragosto. A un certo punto, però, è nata una ...