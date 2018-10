Accordo Fca-Kkr | Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic per 6 | 2 miliardi

Fca vende Magneti Marelli : raggiunto l'Accordo con Kkr : Magneti Marelli passa in mani stranieri. Fca ha raggiunto l'accordo per la cessione della società al gruppo Calsonic Kansei, multinazionale nata in Giappone, ma controllata dal fondo di private equity Kkr dopo essere stata ceduta dalla Nissan Motor. A dare notizia è Bloomberg. Secondo l'agenzia, il valore dell'operazione dovrebbe essere intorno ai 6,2 miliardi di euro.Come scrive Repubblica, "nell'accordo è previsto che verrà mantenuto ...

Fca festeggia l'Accordo Usa-Messico. Piazza Affari invece no : Wall Street non aiuta Piazza Affari che, complice la situazione politica, tende ad una debolezza che la pone in controtendenza rispetto ai maggiori mercati europei: alle 12.30, infatti, il Ftse Mib segnava un passivo dello 0,46% contro il +0,18% del Dax e il +0,37%...

FCA in pole con Accordo NAFTA : Teleborsa, - Buona giornata in Borsa per Fiat Chrysler Automobiles, che guadagna lo 0,71%, dopo aver ridimensionato dai livelli migliori dell'esordio. Il titolo, che si conferma uno dei pochi in ...

FCA in pole con Accordo NAFTA : Buona giornata in Borsa per Fiat Chrysler Automobiles , che guadagna lo 0,71%, dopo aver ridimensionato dai livelli migliori dell'esordio. Il titolo, che si conferma uno dei pochi in positivo alla ...