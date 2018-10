Volley | Mondiali Femminili | oltre un milione di telespettatori per Italia-Cina

Mondiali Volley femminili - Italia-Serbia : cominciato il primo set [LA FINALE IN DIRETTA] : L’Italia in FINALE contro la Serbia per vincere il secondo oro iridato nella storia della pallavolo femminile azzurra, dopo quello conquistato nel 2002 a Berlino. All’ultimo atto dei Mondiali in Giappone di fronte c’è la squadra favorita della vigilia, già vincitrice dell’Europeo lo scorso anno e dell’argento olimpico due anni fa. Per tentare anche quest’ultima impresa, coach Davide Mazzanti si affida al ...

Mondiali Volley : bronzo alla Cina : ANSA, - ROMA, 20 OTT - La Cina ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati Mondiali di pallavolo femminile in corso in Giappone. Le campionesse olimpiche, battute ieri in semifinale dall'Italia,...

Diretta finale/ Italia Serbia (risultato live 0-0) streaming video Rai : al servizio - via! (Mondiali Volley) : Diretta Italia Serbia streaming video e tv Rai: orario e risultato live della finale dei Mondiali volley femminile 2018 (oggi sabato 20 ottobre) con le azzurre in campo a Yokohama(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:35:00 GMT)

Mondiali Volley 2018 – La Cina si prende il gradino più basso del podio - Olanda battuta 3-0 : La formazione cinese vince senza patemi la finalina per il terzo posto, prendendosi dunque un meritato bronzo Archiviata la sconfitta in semifinale contro l’Italia, la Cina chiude alla grande il Mondiale 2018 aggiudicandosi il terzo posto. Le ragazze cinesi, campionesse olimpiche in carica, non lasciano scampo all’Olanda, prendendosi dunque il gradino più basso del podio. Vittoria netta per le asiatiche, che chiudono la contesa ...

Volley - Mondiali donne : epopea rosa con una risalita lunga 16 anni : Ma le imprese di Lo Bianco, Cardullo, Del Core, Gioli e tutte le altre che si sono alternate in azzurro hanno costituito il vertice di un movimento che è diventato stabilmente il primo sport ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Cina si prende la medaglia di bronzo - spazzata via l’Olanda : La Cina ha letteralmente travolto l’Olanda con un roboante 3-0 (25-22; 25-19; 25-) nella finale per il terzo posto e ha così conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2018 di Volley femminile. A Yokohama (Giappone) le Campionesse Olimpiche hanno surclassato le orange e si sono così confermate sul podio iridato dopo l’argento di quattro anni: si tratta del sesto podio (sul gradino più basso per la prima volta) per le asiatiche che ...

Finale Mondiali Volley : Italia-Serbia - dove vedere la partita in diretta : La Finale dei Mondiali femminili di pallavolo viene trasmessa in esclusiva e in chiaro da Rai Due. La partita inizia alle 12...

Mondiali Volley femminili - l Italia sfida la Serbia per l oro LIVE dalle 12.40 su Rep.it : YOKOHAMA - Dopo aver vinto un'epica battaglia contro le campionesse olimpiche della Cina per 3-2 , l'Italia del volley femminile proverà a salire sul tetto del mondo dopo 16 anni. Alle 12.40, diretta testuale su repubblica.it , le ragazze del ct Mazzanti affrontano la Serbia nella finale di Yokohama che mette in palio la medaglia d'oro. Se la nostra ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia - i 7 duelli in campo. I faccia a faccia tra azzurre e slave : Confronto pari, chi sarà la più forte del Mondo? MIRIAM SYLLA vs BRANKICA MIHAJLOVIC Sono le altre attaccanti di palla alta, ottime spalle degli opposti e valide alternative quando serve marcare ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia - come si batte la Serbia? Le chiavi tattiche della Finale : L'Italia è chiamata a un'impresa titanica, battere la Serbia per laurearsi Campionesse del Mondo. Le azzurre sono attese da una Finale durissima contro la corazzata slava, grande favorita della vigilia che non ha deluso nel corso delle tre settimane di gara e che si presenta all'atto ...

LIVE Olanda-Cina - Mondiali Volley femminile 2018 in DIRETTA : finale per il 3°-4° posto - le cinesi si prendono il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Cina, finale per il terzo posto ai Mondiali 2018 di volley femminile. Le due squadre si sfideranno a Yokohama (Giappone) con l’obiettivo di salire sul gradino più basso del podio alle spalle di Serbia e Italia, si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante anche se le Campionesse Olimpiche partiranno leggermente favorite dei pronostici della vigilia. Le asiatiche, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia - i 7 duelli in campo. I faccia a faccia tra azzurre e slave : La Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile si avvicina a grandi passi, Italia e Serbia scenderanno in campo alle ore 12.40: a Yokohama (Giappone) si assegna il titolo iridato, le serbe sono favorite nel pronostico ma diamo uno sguardo ai sette duelli individuali che vedremo in campo. Tutte le sfide tra le azzurre e la slave, i confronti diretti ai raggi X. PAOLA EGONU vs TIJANA BOSKOVIC – Lo scontro diretto stellare che tutti si ...