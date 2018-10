Palio Straordinario | la ' provaccia' va alla Chiocciola

Palio di Siena Straordinario - quando va in onda : Il Palio di Siena torna in tv con un’edizione speciale per celebrare i 100 dalla fine della Prima Guerra Mondiale: ecco quando andrà in onda Appuntamento speciale quest’anno con il Palio di Siena Straordinario, la competizione fra le Contrade di Siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. Ecco le anticipazioni e la data di messa in onda dell’evento trasmesso in diretta su Rai2. Palio di Siena Straordinario ...