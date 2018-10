Inter-Milan | Derby Serie A calcio | a che ora inizia e su che canale vederlo in tv

Inter-Milan - Politano : “Non vedo l’ora di giocare. L’importante è vincere” : Mancano meno di 48 ore al fischio d’inizio di Inter-Milan. L’arbitro Guida alle ore 20:30 di domenica 21 ottobre darà via al derby di Milano. Una sfida stracittadina, valida per la nona giornata del campionato di Serie A, molto sentita da entrambe le squadre. Finalmente infatti i due club si ritrovano in questa stagione a […] L'articolo Inter-Milan, Politano: “Non vedo l’ora di giocare. L’importante è ...

Milan - Suso : 'Inter? Nel mercato succede sempre di tutto' : Suso , esterno offensivo del Milan , parla a Sport Mediaset , tornando sulla possibilità di andare all'Inter: 'C'erano delle cose, il mercato è sempre molto agitato e succede di tutto. L'ho sempre detto che io sto molto bene qua al Milan, mi

Diretta di Inter - Milan : dove vederla in tv e streaming : Inter Milan: dove vederla in Diretta tv e streaming Inter Milan sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky, precisamente su Sky Sport Uno , canale 201, , Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky ...

LIVE Olympiacos-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : un’ottima Olimpia è avanti all’Intervallo (44-41) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valevole per la terza giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani scende ancora in campo dopo il ko casalingo con il Real Madrid di due giorni fa, con l’Armani Exchange che ha assaporato per almeno trenta minuti la vittoria contro i campioni in carica. Milano vuole essere protagonista anche su uno dei campi più caldi d’Europa e contro una ...

Inter-Milan : febbre da derby - San Siro già sold out : Inter-Milan- Non sarà un derby da record, ma poco ci manca. Quella di domenica sera tra Inter e Milan sarà comunque una sfida da sold out, con quasi 200 paesi che potranno godersi il big match in tv. Ma sarà anche una gara che metterà in campo molto più dei tre punti. La supremazia cittadina passa infatti anche dalla Champions League: i nerazzurri ci sono già e puntano a rimanerci, i rossoneri vogliono tornarci. Una sfida che può già dare ...

Inter-Milan - biglietterie chiuse : San Siro sarà sold out : A più di 24 ore dal derby di Milano i biglietti sono andati esauriti: Inter e Milan giocheranno davanti a uno stadio gremito L'articolo Inter-Milan, biglietterie chiuse: San Siro sarà sold out è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter-Milan - su Sisal Matchpoint uno speciale scommesse dedicato alla stracittadina milanese : Il Derby di Milano è il piatto forte della nona di campionato. Inter e Milan si presentano in salute all’appuntamento della stracittadina: i nerazzurri ci arrivano con sei vittorie consecutive, i rossoneri con 3 pareggi e 5 vittorie, di cui le ultime 3 filate. Il Milan vuole interrompere il digiuno di vittoria del derby in trasferta che dura da ben 8 anni, ma per gli esperti di Sisal Matchpoint, sarà l’Inter a festeggiare. Il pronostico è ...

Inter-Milan - tutte le quote : C'è grande attesa per lo scontro tra Inter e Milan, che chiude il programma domenicale del nono turno di campionato. Entrambe le squadre stanno vivendo un buon momento e sono separate da 4 punti in ...

Inter e Milan - occhio a Sarri : Icardi o Cutrone per il post-Morata? : Le Milanesi tremano. Non ancora per i boati di San Siro: per quello bisogna aspettare domenica sera. A far impensierire i tifosi di Inter e Milan ci pensa il 'Sun': secondo il tabloid inglese, infatti,...

Inter-Milan - derby Serie A : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita : Domenica 21 ottobre si giocherà Inter-Milan, match valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena l’attesissimo derby della Madonnina, l’imperdibile stracittadina che mette al confronto le due squadre del capoluogo meneghino: si preannuncia Come sempre una partita avvincente e appassionante dove la passione delle due tifoSerie e la rivalità tra le due squadre verranno esaltate alla ...

Inter-Milan - secondo i bookie sarà sfida dal dischetto tra Handanovic e Higuain : Gli analisti Sisal Matchpoint hanno scelto Gonzalo Higuain e Samir Handanovic per aprire delle scommesse speciali su una delle partite più attese dell’anno. Da una parte si punta sul Pipita in gol dal dischetto, dall’altra sulla possibilità che il numero uno nerazzurro blocchi un rigore al rossonero. Segnare dagli 11 metri è nettamente più facile che parare: il concetto è chiaro anche solo guardando una partita di calcio, ma le ...

Inter-Milan - il derby dei cervelli che corrono : chi sono gli uomini chiave del match : Provateci voi a correre come dannati, contrastare, chiudere le linee di passaggio, tenere le distanze giuste per non creare un buco letale e poi gestire il pallone a due tocchi, dettare i tempi e il ...

Suso - carica derby : 'Questo il mio Milan più forte. E l'offerta dell'Inter era vera' : Queste le parole di Suso ai microfoni di Sky Sport dopo essere tornato ad allenarsi con i suoi compagni dopo gli 80' giocati contro il Galles e dopo aver assistito dalla panchina alla sconfitta della ...

A Milano si respira già aria di derby della Mole. Sarà una sfida sostanzialmente equilibrata e combattuta per tutti e 90 minuti. Non esiste un favorito, sia per l'ottimo momento attraversato dal Milan, sia per la serie di risultati utili consecutivi messi a segno dall'Inter. Suso sarà un assoluto protagonista del match, e sulle pagine