Fi stronca la manovra | Tradito il Nord

Tajani stronca la manovra : "Reddito cittadinanza è grande bluff" : Non usa mezzi termini il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, per commentare la manovra varata dal governo gialloverde: "Il mio giudizio sulla manovra è negativo, non c"è nulla per far vivere meglio gli italiani. Il reddito di cittadinanza è un grande bluff". Ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, Tajani va all'attacco: "Serviva il taglio del cuneo fiscale, si paga 780 euro chi sta seduto sul divano e 1200 euro un pompiere: ...