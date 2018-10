Economia nel cratere | il rettore Unicam | «Puntare su agroalimentare e turismo» Le storie

Economia : Salvini a 'La Stampa' - non facciamo tranelli - il decreto è quello : Roma, 19 ott 10:12 - , Agenzia Nova, - Fino alle Europee? Macché, noi governeremo insieme fino al 2023. Il giorno dopo lo strappo sul condono, Salvini assicura in una intervista... , Res,

Le iniziative di Eni nell’Economia Circolare : L’economia Circolare di Eni nella raffinazione. Nel downstream l’impegno di Eni in un’ottica Circolare si sostanzia sia nella trasformazione delle sue raffinerie tradizionali in bio-raffinerie che nell’identificazione di soluzioni innovative per la produzione di bio-oli e oli microbici. BIO-RAFFINERIE La bio-raffineria di Venezia rappresenta il primo esempio al mondo di conversione di una raffineria di petrolio in una bio-raffineria in grado di ...

Le iniziative di ENI nell’Economia Circolare : L’economia Circolare di Eni nella raffinazione. Nel downstream l’impegno di Eni in un’ottica Circolare si sostanzia sia nella trasformazione delle sue raffinerie tradizionali in bio-raffinerie che nell’identificazione di soluzioni innovative per la produzione di bio-oli e oli microbici. BIO-RAFFINERIE La bio-raffineria di Venezia rappresenta il primo esempio al mondo di conversione di una raffineria di petrolio in una bio-raffineria in grado di ...

Perché investire nell'uguaglianza di genere conviene anche all'Economia : Le donne imprenditrici possono fare la differenza nel risollevare l'economia nazionale. A Lisbona la conferenza Women4Mediterranean ha illustrato i benefici della rimozione delle inuguaglianze di genere

Putin evidenzia importanza dell'agricoltura nell'Economia russa - : L'agricoltura si è trasformata in un'industria ad alta tecnologia, è diventata uno dei motori dell'intera economia russa. Solo l'anno scorso abbiamo avuto un raccolto record di grano, 135 milioni di ...

Italia ai primi posti in Europa nell'Economia circolare : L'Italia un punto di riferimento in Ue nell'economia circolare, quella del riciclo dei materiali,, anche se il nuovo paradigma della circolarit ancora poco dibattuto nel Paese. La Penisola infatti tra ...

Il ruolo di Eni nell'Economia circolare : Più in generale, illustrando le iniziative di Eni nell'economia circolare, Descalzi ha ricordato che si tratta di 'un discorso importante: è una trasformazione non banale, un processo che bisogna ...

Istat : l'Economia sommersa e le attività illegali valgono 210 miliardi nel 2016 : Nel complesso, dunque, nel 2016 il valore aggiunto generato dall'economia non osservata si è dunque attestato a poco meno di 210 miliardi di euro, erano 207,4 nel 2015,, con un'incidenza sul Pil ...

Economia sommersa - “nel 2016 è salita a 210 miliardi : 18 da attività illegali. Sono 3 - 7 milioni i lavoratori irregolari” : Nel 2016 il valore di Economia sommersa e attività illegali è salito a 210 miliardi dai 208 del 2015, anche se il suo peso sul pil è lievemente calato dal 14,4 al 12,6% del pil. Le sole attività illegali, cioè produzione e traffico di droga, prostituzione e contrabbando di tabacco, che dal 2014 Sono inserite nei conti nazionali e contribuiscono al prodotto interno loro, hanno generato un valore aggiunto di quasi 18 miliardi dai 17,2. La spesa ...

Onu : Conferenza sullo sviluppo dell'Economia verde nelle città lungo "Una Cintura - una via" : Il 9 ottobre si è aperta a Vienna la 3° Conferenza sullo sviluppo dell'economia verde nelle città lungo "Una Cintura, una via" tenuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale , UNIDO, . I partecipanti si sono concentrati sulla win-win ...

Ue : Ciambetti - Regione Veneto avanti nell'Economia circolare (3) : (AdnKronos) - “Il messaggio che vogliamo ribadire in momenti di confronto come questo è la necessità di Istituzioni a Chilometri zero, giusto per fare un parallelo con l’agricoltura moderna, ecosostenibile ha proseguito il Presidente Ciambetti-. La Legge Regionale per il Veneto di cui sono promotore

Ue : Ciambetti - Regione Veneto avanti nell'Economia circolare (2) : (AdnKronos) - AGRICARE (2014), progetto avanti dalla nostra in-house Veneto Agricoltura e il cui fine è stato quello di mettere a confronto tecniche di gestione del terreno convenzionali con quelle cosiddette conservative, le quali diminuendo l’intensità delle lavorazioni permettono una gestione del

Ue : Ciambetti - Regione Veneto avanti nell'Economia circolare : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “Nel campo dell’economia circolare, quando ancora questo termine non era in voga tra le Istituzioni nazionali ed europee, la Regione del Veneto ha anticipato i tempi: ormai da decenni è infatti attiva nelle tecniche e tecnologie di valorizzazione degli scarti e dei rifi

Nobel Economia - così Nordhaus nel 1977 teorizzò la soglia dei 2 gradi Celsius e la tassazione sulle emissioni di Co2 : Dall’obiettivo perseguito dall’Accordo di Parigi di limitare al di sotto dei 2 gradi Celsius il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, fino alle teorie sulle tasse per le emissioni di Co2. L’economista statunitense William Nordhaus (a destra nella foto), che insegna alla Yale University, insignito insieme al collega della New York University Paul Romer del premio Nobel per l’Economia 2018 proprio per i suoi studi su ...