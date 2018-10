USA | nella devastazione di Mexico Beach c’è una casa che è rimasta intatta dopo l’uragano

Nella notte delle forti piogge hanno caUSAto l’allagamento di diverse strade in provincia di Catania : Nella notte ci sono state forti piogge Nella Sicilia orientale, in particolare in provincia di Catania, che hanno causato l’allagamento di diverse strade, case e negozi. Le aree maggiormente colpite sono Ramacca, Palagonia, Scordia (in provincia di Catania) e Agira (in provincia The post Nella notte delle forti piogge hanno causato l’allagamento di diverse strade in provincia di Catania appeared first on Il Post.

Nubifragio nel siracUSAno - persone sui tetti. Emergenza a Francofonte - Lentini e Sigonella : Il violento Nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto nella Sicilia orientale ha creato gravi allagamenti nel siracusano, ai confini con la provincia di Catania. I territori maggiormente colpiti quelli di Francofonte, Lentini e la zona di Sigonella.In alcune aziende agricole e in case di campagna ci sono persone sui tetti. Alcune sono state già soccorse da due elicotteri dei vigili del fuoco e da uno della marina militare. Un ...

Chiede aiuto a un frate e lui abUSA di lei/ Video Iene - molestie nella sagrestia : “Mi sono sentita un verme” : Chiede aiuto a un frate e lui abusa di lei: Video Iene. molestie nella sagrestia, la terribile storia di Lucia: “Mi sono sentita un verme”. Il servizio di Nina Palmieri(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Addio ai fastidi nella menopaUSA : ecco le novità nella rigenerazione genitale femminile : Rigenerare per conservare forma e funzione. E continuare a vivere pienamente anche dopo la menopausa. E’ questa, sempre di più, la frontiera della chirurgia intima, area di applicazione della chirurgia plastica a cui il Congresso Nazionale della SICPRE (Roma, 11-13 ottobre 2018) dedica un’intera sessione di lavori.-- “Spesso la menopausa porta alterazioni e cambiamenti che possono rendere difficile la vita sessuale – spiega Stefania de Fazio, ...

Lodi - Fico : «Bisogna chiedere scUSA e poi i bimbi potranno rientrare nella mensa» : Il presidente della Camera critico contro il regolamento del Comune: « Nel momento in cui si fa una delibera che crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa»

Bomba carta esplode nella sede Lega ad Ala - in Trentino. Salvini accUSA gli anarchici : Un boato a mandare in frantumi i vetri della sede della Lega ad Ala, in Trentino, ha preceduto di qualche ora la visita del leader del partito, Matteo Salvini . Una Bomba carta è stata fatta esplodere ...

Primi gol nella nuova vita del leggendario USAin Bolt : La sua nuova carriera, sotto i riflettori di un'opinione pubblica inizialmente scettica nella sua riconversione verso lo sport più popolare al mondo, è iniziata con i provini nel Borussia Dortmund , ...

Migranti : sbarcati nella notte a LampedUSA i 70 salvati dalla Guardia costiera : Sono stati sbarcati nella notte a Lampedusa e trasferiti nell'hotspot locale i 70 Migranti salvati dalla capitaneria di porto dell'isola. I Migranti, eritrei, ghanesi e siriani e per lo più minori e ...

Il Papa ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo Wuerl - accUSAto di aver insabbiato casi di abusi sessuali nella Chiesa cattolica : Papa Francesco ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo di Washington DC, Donald Wuerl, da mesi criticato per come aveva gestito casi di abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica quando era arcivescovo di Pittsburgh. Lo scorso agosto la Corte Suprema della Pennsylvania The post Il Papa ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo Wuerl, accusato di aver insabbiato casi di abusi sessuali nella Chiesa cattolica appeared ...

RagUSA - 66enne trovata morta in casa : aveva il cranio fracassato. EsclUSA la rapina - si indaga nella sfera personale : Riversa in una pozza di sangue nel soggiorno della propria casa, nel centro storico di Ragusa, vicino al municipio. Maria Zarba, 66 anni, è stata trovata così dal nipote, che viveva con lei, al rientro dal lavoro nella serata di giovedì. La donna aveva il cranio fracassato, e numerose ferite da corpo contundente alla testa. All’arrivo dell’ambulanza, intorno alle 20.30, i medici del 118 ne hanno constatato la morte. “Stiamo ...

Surface : Microsoft entra nella TOP 5 dei produttori ma solo in USA : A partire da 2015 Microsoft ha investito moltissimo nella famiglia Surface allargandola, oltre alla classica gamma Pro, anche ad altre tipologie di device come il Surface Studio o il Surface Book. Gli ultimi dati statistici pubblicati da Gartner riferiscono che, durante il trimestre luglio-agosto-settembre, Microsoft per la prima volta in assoluto è entrata nella lista dei TOP 5 produttori di PC in USA con il 4.1% di market share avendo superato ...