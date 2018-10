Spoiler Beautiful | trame americane | Ridge spinge Bill giù da un balcone

Blastingnews

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Giungono appetitose notizie daglidisulledella seconda metà di ottobre. Una delle storylines di cui si parla già da qualche tempo troverà finalmente uno sviluppo, confermando i nuovi problemi di salute diSpencer. Mentre in Italia quest'ultimo molto presto lotterà tra la vita e la morte a causa di Taylor Hayes, negli Stati Uniti saràa volgere verso il rivale la sua rabbia. E lo farà dopo avere scoperto Brooke ancora una volta in sua compagnia. Lo stilista, infatti, metterà in guardia la moglie dopo avere appreso del bacio che ha scambiato con l'ex marito. Le chiederà quindi di non vederlo più ma le cose andranno diversamente. Gli ex coniugi Spencer, infatti, si incontreranno al ristorante Il Giardino, mandando su tutte le furie proprio Forrester che deciderà di mettere ulteriormente le cose in chiaro con il rivale. Anticipazioni: ...