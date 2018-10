MotoGp – Marc Marquez i consigli del team e il forfait di Lorenzo | “mi hanno legato alla

MotoGp - GP Giappone. Marc Marquez - nuovo casco in stile manga a Motegi : Il GP del Giappone è un appuntamento speciale per Marquez. Non solo perché si corre a Motegi, sul circuito di casa della Honda. Ma anche perché lo spagnolo si gioca il primo match point per diventare ...

MotoGp Motegi - Pedrosa : 'Il calore dei fans è una marcia in più' : Annunciato il suo ritiro a fine stagione, per Dani Pedrosa quella del weekend sarà l'ultima gara in Giappone. Insieme a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa è uno dei piloti più vincenti al ...

MotoGp - Pedrosa e quel paragone tra Stoner e Marquez : “Casey non si curava di nessuno - Marc invece…” : Il pilota spagnolo ha paragonato Stoner e Marquez, avendoli avuti entrambi come compagni di squadra alla Honda Li ha avuti entrambi come compagni di squadra, per questo motivo solo Daniel Pedrosa può fare un preciso paragone tra Casey Stoner e Marc Marquez. AFP/LaPresse Un confronto particolare, in cui lo spagnolo ha individuato quelle che sono le differenze tra l’australiano e il campione del mondo in carica: “Casey è molto ...

MotoGp - GP Giappone 2018. Marc Marquez punta al podio dei piloti più vincenti di sempre : Marc Marquez avrà a disposizione a Motegi il primo match point per diventare campione del mondo per la settima volta, la quinta in MotoGP. Già due volte lo spagnolo ha vinto il titolo della classe regina sul circuito della Honda, e con un successo domenica andrebbe aritmeticamente a ...

MotoGp - Marc Marquez : “La Honda vuole chiudere il Mondiale in casa” : 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso: basterà arrivare in zona punti davanti all’alfiere Ducati per festeggiare il titolo. Marc Marquez sa bene cosa deve fare per chiudere i conti nel Mondiale di MotoGP e vorrà sicuramente provarci con tre gare d’anticipo: in casa della Honda, nel GP del Giappone. Non sarà facile, visto che la casa di Borgo Panigale si trova molto a suo agio nel Sol Levante, ma il fenomeno iberico può ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : Ducati davanti tecnicamente alla Honda. Ma è Marc Marquez a fare la differenza… : Motegi, in Giappone, sarà il palcoscenico su quale si esibiranno i primattori delle due ruote di questo Mondiale 2018 di MotoGP. I centauri più forti del Pianeta saranno al via del quartultimo round per regalare spettacolo in un weekend che è quello di casa per la Honda. Sull’asfalto nipponico Marc Marquez ha la concreta possibilità di chiudere i giochi e portarsi a casa il settimo titolo iridato in carriera. Un obiettivo incredibile per ...

MotoGp – Marquez ‘calcolatore’ a Motegi? Marc ha le idee chiare : “non è il mio stile” [VIDEO] : Marc Marquez non si sente calcolatore nonostante la possibilità di aggiudicarsi il titolo Mondiale in Giappone Primo match point per Marc Marquez a Motegi: il pilota della Honda potrà diventare campione del mondo 2018 di MotoGp già domenica al Gp del Giappone. Il campione pilota però sembra concentrato solo a far bene e non appare interessato a calcoli matematici, come lo conferma anche un video pubblicato sui canali social della MotoGp in ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : Marc Marquez può già chiudere i conti. Andrea Dovizioso vuole rovinare la festa : La scorsa stagione il Gran Premio del Giappone di MotoGP fu uno dei più belli ed avvincenti non solo dello scorso campionato, ma degli ultimi anni. il duello tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso sotto la pioggia incessante di Motegi regalò uno spettacolo davvero incredibile, con la vittoria del romagnolo proprio all’ultima curva dopo un corpo a corpo con il rivale spagnolo. Con quel successo il ducatista provò l’ultimo disperato ...

MotoGp – La Ducati senza di lui e Marquez come compagno di box - Lorenzo si proietta nel futuro : “Marc vorrà dimostrare di non avere punti deboli” : Jorge Lorenzo parla della sua stagione in Ducati e del suo futuro in Honda, il pilota spagnolo commenta le mosse del suo prossimo compagno di box Marc Marquez Jorge Lorenzo dopo essere incappato in un brutto incidente al via della gara di Aragon, che l’ha costretto al ritiro ed all’ingessatura dell’alluce del piede destro, non ha potuto disputare neanche il Gp di Thailandia. A Buriram ‘fatale’ al pilota ...

MotoGp - Marc Marquez e quel paragone con Andrea Dovizioso : “siamo come Schwantz e Rainey” : Il pilota della Honda ha paragonato il suo duello con Dovizioso a quello tra Schwantz e Rainey Un duello bellissimo, ricco di spettacolo e colpi di scena. Marquez e Dovizioso hanno regalato spettacolo in Thailandia, sorpassandosi a vicenda fino all’ultima curva, dove ad avere la meglio è stato lo spagnolo della Honda, avvicinatosi così al settimo titolo in carriera. AFP/LaPresse Un momento d’oro per il rider di Cervera, che non ...

Lewis Hamilton e Marc Marquez : i migliori in F1 e in MotoGp. Tante affinità in pista tra i due assi dei motori : Quattro gare al termine dell’annata e due Mondiali ormai in ghiaccio. Nella massima espressione della competizione motoristica su due e su quattro ruote i giochi ormai sembrano fatti. Il merito è di due dominatori: Lewis Hamilton e Marc Marquez. Il britannico di casa Mercedes, dopo aver suonato la nona sinfonia in Giappone, ha portato a 71 i successi in carriera in F1 e a 67 le lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel (Ferrari). Lewis si ...

MotoGp - Marc Marquez diventa Campione del Mondo in Giappone se… Tutte le combinazioni per vincere a Motegi : Marc Marquez ha trionfato nel GP di Thailandia 2018 e ora vanta 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso a quattro gare dal termine. Il Campione del Mondo in carica può confermarsi già nel GP del Giappone in programma nel weekend del 19-21 ottobre. A Motegi, infatti, lo spagnolo ha la ghiotta occasione per chiudere matematicamente i conti ma vediamo nel dettaglio cosa deve fare il pilota della Honda per vincere il Mondiale con tre gare di ...

MotoGp – Marc e Dovi come Red e Toby nemiciamici : anche lo staff Ducati va oltre la rivalità [VIDEO] : Marc Marquez e Andrea Dovizioso protagonisti anche al parco chiuso: calorosi abbracci e simpatici spintoni per i due ‘nemiciamici’ Un Gp della Thailandia con un finale al cardiopalma: Marquez e Dovizioso hanno regalato uno spettacolo incredibile con uno dei loro favolosi duelli. Al termine di una lotta fatta di sorpassi e controsorpassi, è stato lo spagnolo della Honda, questa volta, ad avere la meglio sul suo rivale della ...