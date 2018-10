Manovra - il condono da maxi a mini Le ipotesi di compromesso Lega-M5S : Le ipotesi di compromesso tra Lega e 5 Stelle ruotano su tetti più bassi di evasione e sull’esclusione dei proventi esteri e del riciclaggio

Manovra - opposizioni vs governo : “Avete votato il più grande condono fiscale della storia e poi gridate ‘onestà’ nelle piazze” : “Di Maio dice che ha votato senza saperlo il più grande condono fiscale immorale della storia. Che valore hanno le sue parole se Salvini dichiara che questa Manovra è stata approvata all’unanimità? Prendendo in giro gli italiani: gridate ‘onestà’ nelle piazze e poi piegate la testa. Parlatene coi vostri elettori, non con la Procura”. A dirlo, in un accesso dibattito alla Camera sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, ...

Manovra : Camusso - condono pro-evasori : ANSA, - PALERMO, 18 OTT - "Della Manovra conosciamo al momento il comunicato di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che elenca molte cose ma mancano i dettagli ed è anche difficile commentare ...

Manovra - Martina : Approvano condono ed evocano manine - imbroglioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Boeri : 'Condono devastante - per pensioni 140 mld in 10 anni' - M5S : 'Vergogna' : ROMA Il 'Condono tributivo' previsto in Manovra ha 'un doppio effetto: non soltanto sulla raccolta contributiva, ed è un effetto negativo nell'aspettativa che genera perchè si pensa che prima o poi ci ...

Pensioni - condono - Iva - fisco e sanità. Ecco le novità della Manovra : Il reddito e la pensione di cittadinanza costeranno 6,7 miliardi di euro nel 2019. Una cifra che è uguale a quella che servirà a finanziare la rottamazione della legge Fornero con l'introduzione della ...

Manovra - poker di sanatorie : ma il condono non è tombale : Due sanatorie - su cartelle e liti fiscali - un condono per chi vuole sanare le ultime cinque dichiarazioni dei redditi e un perdono straccia debiti per le vecchie mini-contestazioni precedenti al ...

Pensioni - reddito cittadinanza e condono : ecco le misure della Manovra : Riforma della Legge Fornero, introduzione anche in Italia del reddito e della pensione di cittadinanza, un primo passo verso la 'flat tax' e un pacchetto di misure che includono la cosiddetta pace ...

Manovra - il Pd attacca 'Ci porta fuori dall euro. Ed è il più grande condono della storia' : Parlano di una Manovra 'pericolosa' che ci 'porta fuori dall'euro'. I vertici del Pd - il segretario Martina, i capigruppo alla Camera e al Senato Delrio e Marcucci - organizzano una conferenza stampa ...

Manovra : Martina - condono è vergogna : ANSA, - ROMA, 16 OTT - Il condono fiscale inserito nella Manovra dal Governo "è una vergogna". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa con i capogruppo del Pd Andrea ...

Manovra : Fratoianni - pace fiscale? Condono con firma M5s : Palermo, 16 ott. (AdnKronos) - "La pace fiscale? E' un Condono. Il M5s per anni ha gridato, insieme a noi in Parlamento, contro i condoni e alla prima occasione utile ne mette in campo un altro". A dirlo all'Adnkronos è Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato di Leu, che aggiun

Martina : Manovra iniqua - il condono è una vergogna : La manovra licenziata dal governo è "pericolosa e profondamente ingiusta per gli italiani. È un atto irresponsabile, è una manovra per gli evasori e per il lavoro nero, che rischia di portare il paese fuori dall'euro". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, che ha definito "una vergogna il condono per gli evasori. Abbiamo recuperato 20 miliardi dall'evasione fiscale, loro ...