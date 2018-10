KITT vs MBUX | ovvero Mercedes Classe A contro Supercar | le auto intelligenti

blogo

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Oggi la guidanoma è sinonimo di elettrico, se pensiamo ai recenti concept proposti da più o meno tutte le casemobilistiche. Due innovazioni destinate a migliorare la nostra vita e il nostro ambiente, due innovazioni che sembrano andare di pari passo in un vero rapporto simbiotico. Un futuro che sembra così vicino, ma che in realtà è ancora ben distante. Negli anni ottanta, però, la trazione elettrica era l’ultimo dei pensieri negli Stati Uniti. Un paese dove il problema del “petrolio” con annessi e connessi era inesistente e la benzina aveva un costo veramente irrisorio. Ma non per questo il concetto di guidanoma era sconosciuto, o almeno fantasticato e reso possibile, nella finzione, non da un semplice computer, ma da una vera intelligenza artificiale. ...