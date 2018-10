Grande Fratello Vip | avvicinamento sospetto tra Jane Alexander e Elia

Grande Fratello VIP - una new entry in arrivo e le puntate aumentano : La terza edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando non molto bene per Canale 5, che in queste quattro puntate andate in onda non sono stati registrati ascolti notevoli. Però,a partire dal 22 ottobre, dopo l’ingresso momentaneo di Cristiano Malgioglio, ci saranno ulteriori novità con l'ingresso nella casa di un nuovo vip che arricchirà il cast. Il nome è ignoto, ma i bene informati parlano della modella e influencer Taylor Mega, ex fiamma ...

Grande Fratello Vip 2018 / Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono d’accordo? Parpiglia sbotta ma la Moric… : Grande Fratello Vip 2018: la Marchesa d'Aragona è ancora infuriata con Elia Fongaro e lo ritiene una "persona opportunista". È frattura definitiva? Le Donaltella primi cenni di crisi...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco ancora innamorato di Cecilia? Il ragazzo in lacrime : Francesco ama ancora Cecilia? La verità al Grande Fratello Vip Il daytime di oggi del Grande Fratello Vip ha visto Francesco Monte piangere ancora una volta per Cecilia Rodriguez: è sempre bello vedere un uomo piangere e lasciarsi andare senza aver timore di essere giudicato come poco virile. E in questo Francesco si sta dimostrando […] L'articolo Grande Fratello Vip, Francesco ancora innamorato di Cecilia? Il ragazzo in lacrime proviene ...

Grande Fratello Vip 3 - daytime : la puntata del 19 ottobre 2018 : ...

Grande Fratello Vip doppia puntata : il Lunedì sera Ilary Blasi ed il giovedì sera Barbara D’Urso? Leggi l’indiscrezione : Tra un po’ potremmo avere doppia puntata di Grande Fratello Vip a settimana. Questo potrebbe comportare l’entrate in scena di Barbara D’Urso Il reality “Grande Fratello Vip” raddoppia il suo appuntamento settimanale. Ebbene sì.... L'articolo Grande Fratello Vip doppia puntata: il Lunedì sera Ilary Blasi ed il giovedì sera Barbara D’Urso? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello Vip?/ Arriva la smentita : ma la diretta interessata invece… : Il Grande Fratello Vip verrà condotto da Barbara d’Urso? Gabriele Parpiglia smentisce, ma il doppio appuntamento della prossima settimana è confermato.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:08:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - daytime : la puntata del 19 ottobre 2018 in diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, daytime: la puntata del 19 ottobre 2018 in diretta ...

BARBARA D'URSO CONDUCE IL Grande Fratello VIP?/ Una smentita e un appello per la conduttrice : Il GRANDE FRATELLO Vip verrà condotto da BARBARA d’Urso? Gabriele Parpiglia smentisce, ma il doppio appuntamento della prossima settimana è confermato.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:38:00 GMT)

Grande Fratello VIP 3 - Francesco Monte e il tormento Cecilia Rodriguez : "Non provo nessun rancore" : Niente da fare, Francesco Monte non perde occasione per parlare di Cecilia Rodriguez come se l'ossessione per il suo pensiero non fosse mai passato ad un anno di distanza. Questa volta la motivazione è un sogno premonitore che anticipava ciò che la realtà gli ha poi sbattuto in faccia, lo racconta in presenza di Andrea Mainardi: A maggio avevo fatto un sogno. Ancora non si sapeva nulla del programma. Dopo essermi svegliato piangendo, le dissi ...

Grande Fratello Vip - Francesca Cipriani si propone a Barbara D'Urso : 'Ne vedrai delle belle' : Francesca Cipriani continua nei suoi appelli per partecipare al Grande Fratello Vip. Dopo un'intervista alla rivista Spy, in cui affermava di voler entrare nella casa perché innamorata di Walter Nudo, ...

Grande Fratello Vip - terremoto per Ilary Blasi : chi vince il reality - ecco il nome : C'è già un vincitore al Grande Fratello Vip ? La risposta è affermativa, almeno secondo gli specialisti di Stanleybet.it , che quotano la vittoria di Walter Nudo a 3. Insomma, il Grande favorito è ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi : “Benicio del Toro? Lo trovo un cesso. Uno con delle occhiaie profonde da malattia renale” : Ognuno ha una storia da raccontare e al Grande Fratello Vip il judoka Fabio Basile mostra costantemente un lato solare e sorridente. Il concorrente, già ballerino a Ballando con le stelle, in giardino con le Donatella racconta però un episodio molto brutto accaduto nella sua infanzia quando aveva solo cinque anni e mezzo. Il ragazzo ha oggi un desiderio che confida alle sorelle Provvedi: “Non sono mai riuscito a ringraziare il chirurgo che ...

Grande Fratello Vip - l'appello di Carmen Di Pietro : "Fatemi entrare - ho lasciato un reggiseno!" : L'annuncio diramato ieri da Alfonso Signorini ha movimentato non poco il sottobosco di starlette e opinionisti vari. Una volta scoperto che il Grande Fratello Vip starebbe cercando nuovi concorrenti (alla luce del doppio appuntamento settimanale) i prezzemolini del reality si stanno candidando ad essere reclusi nella casa più spiata d'Italia.L'ultima in ordine cronologico è una vecchie conoscenza di Cinecittà: si tratta di Carmen Di Pietro, ...

Grande Fratello Vip - confessionale di fuoco di Ivan Cattaneo contro la Marchesa : "Popolana e con la coda di paglia" : Il cantautore bergamasco sempre più intollerante verso la d'Aragona: "Vorrei che diventasse come il suo cane"