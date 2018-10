Coldiretti | nel 20% delle famiglie addio al menu unico

Maltempo Basilicata - Coldiretti : nel Materano registrati ingenti danni : “Oltre 200 millimetri di pioggia” sono caduti nei giorni scorsi in alcune zone della provincia di Matera, provocando “ingenti danni alle colture e istanze di sgombero“: lo rende noto Coldiretti Basilicata, a seguito di sopralluoghi nella zona di Rotondella (Matera). Coldiretti chiede “misure urgenti in vista dell’allerta meteo dei prossimi giorni: il torrente Candela necessita di interventi di manutenzione che ...

Invasione di cimici nel nord Italia. Coldiretti : 'Grossi danni all'agricoltura' : Un'Invasione di cimici provenienti dall'Asia sta mettendo a dura prova i raccolti nei campi del nord Italia. Gli sciami stanno colpendo soia, mais, pere, mele, pesche e kiwi con danni fino al 40% dei ...

Maltempo Sardegna - Coldiretti : “desolazione e disperazione” - gravi danni nelle campagne : Nel sud Sardegna si iniziano a quantificare i danni nelle campagne, a seguito dell’alluvione di due giorni fa, con 500 millimetri d’acqua caduti in 24 ore che hanno stravolto il paesaggio, “mandato in rovina centinaia di aziende“, distrutto strade e ponti, eliminato recinzioni. Coldiretti Sardegna parla di “milioni di euro di danni immediati“. Nel Sarrabus tante le aziende ancora isolate: numerosi i pastori, e ...

Terremoto - Coldiretti : -140 milioni nelle Marche - latte a -35% : Sarebbero i primi ad aver bisogno di una mano eppure sono i primi a darla al prossimo. Tra le aziende marchigiane terremotate ce n’e’ anche una che ha deciso di donare cio’ che non sara’ venduto al mercato di Campagna Amica nel Villaggio Coldiretti che si chiude oggi a Roma. Una testimonianza di solidarieta’ che arriva dalla stalla sociale La Comune di Rotella (Ascoli Piceno): ha donato il so yogurt per la Caritas. ...

Coldiretti : boom per la “spesa sospesa” - oltre una tonnellata e mezza di cibo ai poveri : oltre una tonnellata e mezza di cibo gourmet 100% italiano, dalla pasta fatta con grano antico Senatore Cappelli al formaggio pecorino, dalla salsiccia dolce alla melanzana rossa di Rotonda, dalle noci di Vico Equense al miele di girasole assieme a frutta e verdura a km zero, è stata raccolta al più grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati al Villaggio della Coldiretti a Roma #Stocoicontadini grazie alla ...

Maltempo - Coldiretti : danni per milioni nelle campagne di Puglia - Calabria e Sicilia : Ammonta a milioni di euro il conto dei danni all’agricoltura causati dall’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Penisola tra coltivazioni distrutte, campi allagati e strade di campagna franate. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli ultimi nubifragi che hanno colpito il territorio nazionale dalla Calabria alla Puglia fino alla Sicilia, con vere e proprie bombe d’acqua e grandine. In Puglia si ...

Ambiente - Coldiretti : il numero di asini è praticamente quintuplicato nella Penisola : In netta controtendenza rispetto all’andamento degli altri animali della Fattoria in Italia, con un aumento del 377% negli ultimi 10 anni, il numero di asini è praticamente quintuplicato nella Penisola dove si contano ben 62mila quadrupedi dalle grandi orecchie, che dopo aver rischiato l’estinzione stanno vivendo un momento di riscossa. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione dell’inaugurazione del Villaggio contadino nella Capitale dove è ...

Smog - Coldiretti : confermare il bonus verde nella manovra 2019 : nella lotta allo Smog va confermato il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la a confermato il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in cittàin occasione dei limiti alla circolazione scattati in diverse regioni. Il bonus – sottolinea la Coldiretti ...

Incendi - Coldiretti : con Monte Serra salgono a 13600 gli ettari di bosco andati a fuoco in Italia nel 2018 : Con le fiamme sul Monte Serra salgono a circa 13600 gli ettari di bosco andati a fuoco in Italia nel corso del 2018 a causa dello scoppio di 136 Incendi lungo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Effis, in riferimento ai nuovi Incendi sul versante lucchese del Monte Serra dove in una sola settimana è andato distrutto quasi il 10% del territorio boschivo Italiano colpito durante l’anno. I nuovi ...

Agriturismo - Coldiretti : 8 milioni di presenze nell’estate 2018 : Sono circa 8 milioni le presenze in Agriturismo nell’estate 2018 con un aumento record del 14% rispetto allo scorso anno, trainato da un vero e proprio boom a settembre con un milione di turisti che hanno scelto la campagna come meta delle proprie vacanze. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione della presentazione del nuovo rapporto Istat sulle aziende agrituristiche in Italia. Un risultato – sottolinea ...

Ambiente - Coldiretti : 132 incendi nel 2018 - calo del 90% rispetto allo scorso anno : Nel 2018 si sono verificati fino ad ora 132 incendi che hanno distrutto 12.281 ettari di bosco con un calo del 90% rispetto allo scorso anno quando le superfici percorso dal fuoco hanno raggiunto livelli record favoriti anche da una drammatica siccità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al vasto incendio sul monte Serra, nel Pisano che spinto dal vento ha distrutto decine di ettari di bosco e minacciato le ...

Dazi - Coldiretti : in Italia nel 2018 aumentate del 49% le importazioni di soia statunitense : La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha effetti anche sul commercio estero dell’Italia che nel 2018 ha aumentato del 49% le importazioni di soia statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al primo semestre del 2018. Le importazioni di soia statunitense sono al centro ...

Veneto - Coldiretti : tempo di transumanza - nelle città passano greggi e mandrie : transumanza o ‘desmontegada‘ a seconda dei territori il termine cambia, ma il significato è lo stesso: portare a valle greggi e mandrie per prepararsi all’inverno. Un evento tra rito e folklore che attrae turisti e cittadini che accorrono lungo le strade ad accogliere gli animali accompagnati da pastori, allevatori e le loro famiglie in abiti tradizionali. Una ricorrenza che coincide con l’usanza di abbellire i capi con fiori e ...

Veneto : Coldiretti - tempo di transumanza - nelle città passano greggi e mandrie (2) : (AdnKronos) - I percorsi storici in Veneto interessano le province di Vicenza e Belluno con provenienze in pianura dall’Altopiano di Asiago, da Agordo o dal Cadore. “E’ proprio in queste aree che si concentra la presenza di ragazze pastore – osserva Chiara Bortolas presidente regionale di Donne Impr