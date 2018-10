Under 21 | Italia-Inghilterra amichevole il 15 novembre

Torneo 8 Nazioni Under 20 Italia battuta da un buon Portogallo che allunga come capolista : 9Italia 1 Portogallo 2 Marcatori: 36° Pedro Correia, 52° Scamacca, 65° Guina Italia: Plizzari, Del Prato (14° Vailetti), Tripaldelli, Gabbia

Under 19 - l’Italia supera la Danimarca e conquista il primo posto nel girone di qualificazioni all’Europeo : L’Italia Under 19 ha conquistato il primo posto nel girone di qualificazione all’Europeo di categoria. A Tallinn sarebbe bastato un pareggio ma gli azzurrini di Federico Guidi hanno sconfitto la Danimarca vincendo la terza vittoria in tre partite. La Nazionale ha chiuso il girone senza subire reti e mettendone a referto sette: dopo i tre gol all’Estonia padrona di casa e i tre alla Finlandia, oggi si è aggiunta la ...

Under 21 - l'Italia batte la Tunisia con Parigini e Kean : l'Italia Under 21 torna a riassaporare il gusto della vittoria, dopo la sconfitta contro il Belgio. A farne le spese, allo stadio Menti di Vicenza. è stata la Tunisia, sconfitta in amichevole per 2-0 ...

Menti talismano L'Italia Under 21 torna a vincere : ITALIA , 4-3-3, : Audero; Calabria, Bastoni, Romagna, Luca Pellegrini; Mandragora, Locatelli, Zaniolo; Orsolini, Kean, Parigini. Ct: Di Biagio. TUNISIA , 4-4-2, : Yeferni; Hnid, Rekik, Khmiri, Zemzemi;...

