Senato | bagarre in Aula Toninelli agli studenti sugli spalti | “Pd e FI vi hanno rubato

Faraone in Senato : “Cetto Di Maio La Qualunque…”. E interviene La Russa : “È un insulto”. Bagarre dai banchi del Pd : Il deputato del Pd, Davide Faraone , nel corso del Question time in Senato , ha iniziato il suo intervento paragonando Luigi Di Maio a Cetto La Qualunque, il personaggio di Antonio Albanese. Il presidente di turno, Ignazio La Russa , lo ha ripreso: “Moderi il linguaggio, è un insulto”. Applausi dai banchi dei 5 stelle, mentre i deputati del Partito democratico, con Faraone in testa, hanno protestato vivacemente per il ...

Diciotti - Conte vs Malta e Ue : “stop accoglienza indiscriminata”/ Migranti - bagarre al Senato contro Lega-M5s : Caso Diciotti, audizione premier Conte in Senato: "Migranti, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:45:00 GMT)