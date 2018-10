Scomparsi in Messico | parenti occupano stazione Napoli Ultime notizie | proteste e

Napoletani Scomparsi in Messico - la polizia libera i binari dopo la protesta dei familiari : Tensione alle stelle alla Stazione Centrale di Napoli, dov'è in corso la protesta dei familiari dei tre Napoletani scomparsi in Messico da gennaio. dopo una lunga occupazione che ha...

Napoletani Scomparsi in Messico - i familiari occupano i binari alla Stazione Centrale : Hanno occupato i binari della Stazione Centrale di piazza Garibaldi per chiedere un incontro con il prefetto di Napoli. Sono i familiari dei tre Napoletani scomparso in Messico che, all'indomani dell'...

Napoletani Scomparsi in Messico - la moglie di Cimmino incontra il console : 'Nove mesi senza risposte' : 'A differenza di altri lui ci ha capiti e ci vuole aiutare. Da nove mesi siamo senza notizie e senza risposte'. Con queste parole Vanessa Cimmino, moglie di Vincenzo, sparito lo scorso 31 gennaio a ...